Раніше податок уже діяв, але його було скасовано. Тепер повернули та ще й збільшили: у деяких випадках доведеться заплатити до 10 євро, пише 24 Канал з посиланням на The Guardian.

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У Венеції знову буде податок для одноденних туристів

З 18 квітня по 27 липня 2025 року Венеція запровадила нову політику в'їзду, спрямовану на управління туристичним трафіком в історичному центрі міста. Відвідувачі, які планують відвідати місто у п'ятницю, суботу, неділю або у святкові дні, повинні будуть сплатити збір у розмірі 5 євро в години пік, а саме з 8:30 ранку до 16:00 вечора.

Для тих, хто не зареєструється щонайменше за 4 дні до візиту, плата подвоюється до 10 євро. Крім того, на туристів, які намагатимуться уникнути оплати, можуть бути накладені штрафи в розмірі від 50 до 300 євро.

Процес реєстрації відбуватиметься онлайн, і після успішної оплати туристи отримають QR-код як підтвердження.



Венеція повернула податок для одноденних туристів / Фото Unsplash

Збір не стягується з:

жителів Венеції та регіону Венето;

тих, хто приїжджає на роботу, навчання чи лікування;

туристів, що залишаються на ночівлю.

При цьому острови Мурано, Бурано та інші райони лагуни до нової програми не включені.

Для чого цей податок

Намагаючись боротися з надмірним туризмом і керувати потоком відвідувачів, особливо під час свят і вихідних, міська влада Венеції впроваджує нові заходи – туристичні податки.

Знакове місто, відоме своїми мальовничими каналами, нещодавно ледве уникло занесення до списку об'єктів культурної спадщини, що перебувають під загрозою зникнення, і на це рішення значною мірою вплинули негативні наслідки овертуризму.

До слова, в Італії туристам заборонили шльопанці в нацпарку Чінкве-Терре.