Одне з таких стосується відповідного взуття. Ходіння стежкою у шльопанцях чи капцях тягне за собою штраф у розмірі до 2 500 євро, пише 24 Канал з посиланням на Daily Mail.

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Туристам заборонили шльопанці в нацпарку Чінкве-Терре

У 2019 році місцева влада запровадила заборону на використання відкритого або гладкого взуття, зокрема шльопанців і капців, на пішохідних стежках у межах Національного парку Чінкве-Терре. Порушникам цієї заборони може загрожувати штраф до 2 500 євро.

Чиновники також оголосили, що спеціально призначені патрулі стежитимуть за дотриманням вимог щодо взуття на стежках.

Крім того, туристи, які планують пройти знаменитою "Стежкою кохання", що з'єднує міста Ріомаджоре та Манарола, тепер повинні придбати квитки заздалегідь. Квитки вартістю 12,50 євро можна придбати онлайн або в місцевій касі. Для управління потоком відвідувачів доступ до стежки буде обмежено до 400 осіб на годину.

Будуть й інші обмеження

В літній сезон 2025 на кількох найпопулярніших стежках Чінкве-Терре буде запроваджено односторонній рух, щоб підвищити безпеку відвідувачів та ефективніше керувати пішохідним рухом.

Цей обмежувальний захід, уже успішно випробуваний у 2023 і 2024 роках, спрямований на поліпшення використання стежки і забезпечення безпеки відвідувачів,

– заявило керівництво нацпарку Чінкве-Терре.



Мальовниче Чінкве-Терре / Фото Unsplash

Так, стежка Монтероссо-Вернацца, що з'єднує два найбільш відвідувані міста регіону, буде працювати в односторонньому русі. Ця зміна діятиме з 9:00 до 14:00 у найбільш завантажені дні, а саме з 19 по 21 квітня, з 25 по 27 квітня, 1 травня, 29 і 31 травня, а також 1 і 2 червня.

При цьому у нещодавньому оголошенні адміністрація Чінкве-Терре заохотила туристів відкрити для себе деякі з менш відомих стежок регіону. Зокрема, Sentiero Verde Azzurro, також відомий як Блакитна стежка, буде доступний в обох напрямках без будь-яких обмежень.

До слова, на сардинському пляжі Туерредда доведеться бронювати місце на пляжі онлайн.