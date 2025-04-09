Регулятор заявив, що розслідування, розпочате в липні 2023 року, показало, що онлайн-купівля квитків до Колізею "була фактично неможливою". Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Італійські туроператори спекулюють з квитками в Колізей

AGCM оголосив, що компанія CoopCulture, відповідальна за офіційний продаж квитків до Колізею з 1997 по 2024 рік, була оштрафована на 7 мільйонів євро. Вона не змогла запобігти автоматичному накопиченню квитків і практикувала резервування значної частини квитків для власних туристичних пакетів.

Оператори отримували вигоду від постійної відсутності квитків, через що споживачі не мали іншого вибору, окрім як купувати їх через ці канали – часто за набагато вищими цінами з додатковими послугами,

– підсумували в AGCM.

Регуляторний орган також виявив, що кілька туроператорів, зокрема Tiqets International BV, GetYourGuide Deutschland GmbH, Walks LLC, Italy With Family S.r.l., City Wonders Limited і Musement S.p.A., використовували ботів та інші автоматизовані інструменти для пошуку квитків.

Така практика була пов'язана зі швидким вичерпанням квитків, доступних за базовими цінами на сайті CoopCulture. Потім оператори перепродували ці квитки в комплекті з такими послугами, як екскурсії або пріоритетний доступ, за значно вищими цінами.

Зазначається, що розслідування було розпочато в липні 2023 року після хвилі скарг від споживачів, які повідомляли про труднощі з придбанням квитків до Колізею за офіційними цінами в Інтернеті.

А раніше 24 Канал розповідав про переоцінені туристичні напрямки.