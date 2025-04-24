Новая локация будет расположена на вершине 310-метрового небоскреба Varso Tower. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на propertydesign.pl.

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В Варшаве откроется новая смотровая площадка

Новый объект будет занимать общую площадь 1 800 квадратных метров, предлагая посетителям уникальный опыт мультимедийных выставок, включающих технологии дополненной и виртуальной реальности.

Кроме того, в помещении будет смотровая площадка площадью 400 квадратных метров, откуда гости смогут наслаждаться панорамными видами.



Highline Warsaw – самая высокая городская достопримечательность в Евросоюзе / Фото propertydesign.pl, mat. prasowe

Сердцем Highline Warsaw станет панорамный бар HighGarden с зеленой террасой.

Мы создаем пространство, где смогут увидеть город с новой перспективы – как в буквальном, так и переносном смысле. Это момент, когда Варшава выходит на мировую арену,

– отметил Пшемыслав Конечинский, гендиректор Highline Warsaw.

Компания Magnicity объявила о запуске нового проекта в Варшаве, который станет пятой локацией компании в Европе после успешных открытий в Париже, Роттердаме и Берлине. Это событие также станет шестым глобальным объектом Magnicity, присоединившись к Чикаго в этом списке.



В Варшаве откроется новая уникальная смотровая площадка / Фото propertydesign.pl, mat. prasowe

Ежегодно компания привлекает более 3 миллионов посетителей к своим аттракционам по всему миру.

К слову, в Венеции снова введут налог для однодневных туристов.