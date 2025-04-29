Как пишет 24 Канал со ссылкой на Daily Mail, аэропорт Стамбула, который ежедневно принимает 220 000 пассажиров, получил звание "самого дорогого аэропорта в мире". Так его назвали туристы из-за высоких цен на еду и напитки.

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В каком аэропорту самые высокие цены на еду и напитки

Леонард Бербери, журналист итальянского издания L'Economia, во время своего визита в аэропорту Стамбула за 90-граммовую лазанью заплатил 24,50 евро. Ее качеством он был совершенно недоволен.

Это больше похоже на кусок кирпича с посыпкой из чего-то похожего на тертый сыр и псевдобазиликовым листом,

– прокомментировал он.

Турист также выяснил, что круассаны стоят от 14,50 до 17,50 евро, в зависимости от начинки, а итальянские салаты с курицей – 17,50 евро.

Однако, самым шокирующим открытием стали цены на пиво. Так, до прибытия в аэропорт он приобрел полулитровую бутылку самого популярного в Турции пива Efes на площади Таксим всего за 1,50 евро. А в аэропорту то же самое пиво стоило 17,50 евро – рост на 1067%.

Турист посетил и рестораны – какие цены там

Во время недавнего визита Леонард посетил и несколько заведений быстрого питания, но его опыт там также не оправдал ожиданий.



Цены в Стамбуле высокие не только в аэропорту / Фото Unsplash

Так, в ресторане Popeyes обед, состоящий из четырех жареных куриных крылышек, кока-колы и картофеля фри, стоит 17,50 евро. Между тем биг-мак в McDonald's стоит 21,50 евро, а в меню Double Quarter Pounder – еще дороже, 25,30 евро. Burger King не избежал критики, поскольку Whopper у них стоит 22 евро.

Турист Леонард является одним из тех, кто отмечает непомерные цены, и это мнение разделяют многочисленные путешественники на Reddit. Один пользователь даже сообщил, что заплатил 6 евро за один банан в аэропорту Стамбула.

А ранее 24 Канал писал о том, в каких аэропортах мира чаще всего воруют багаж.