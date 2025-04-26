З обманом за кордоном стикалися безліч мандрівників. Тому слід знати шахрайські "схеми", щоб не втратити гроші. Про це пише 24 Канал, посилаючись на матеріал Oboz.ua.

У Німеччині шахраї вигадали новий спосіб красти гроші з карток: як вберегти себе

Поширені шахрайські схеми на курортах

"Липові" турфірми

Під час туристичного сезону на ринку можуть з'являтися фірми-одноденки, які можуть взяти передплату і просто зникнути. Тому якщо вам пригледілась якась путівка, то спершу обов'язково вивчіть відгуки та введіть у пошуковій системі назву фірми та подивіться на попередній досвід роботи.

Також не вірте компаніям, які пропонують підозріло дешеві путівки й відмовляйтеся від пропозицій, які потрібно оплатити "тільки сьогодні".

Навіть якщо співробітники показують вам ліцензії та мають свій сайт, то це ні про що не говорить.

Підробні платіжні термінали

У великих туристичних центрах шахраї створюють цілі підробні магазини лише для того, щоб встановити підроблений платіжний термінал. Під час оплати товарів карткою туриста просять ввести пін-код. Пристрій запам'ятовує код картки, а дані зловмисники копіюють під час оплати.

Останнім часом випадки шахрайства із безконтактними картами почастішали, тому експерти радять брати з собою у відпустку готівку, і не розплачуватись карткою у дрібних магазинах.



Махінації з картками почастішали / Freepik

Таксисти-лиходії

На популярних єгипетських та турецьких курортах деякі таксисти займаються шахрайством. Ніколи не віддавайте гроші водієві, поки він не довіз вас до місця призначення.

Також будьте обережні, коли таксист попросить вас обміняти дрібні купюри на велику. Отримавши купюру, він може дати не повну суму чи навіть фальшиві гроші.

Авто на прокат

Також часто небезпечно брати транспорт напрокат. Перш ніж орендувати автівку, огляньте її на наявність пошкоджень, і бажано зі свідками. Якщо недобросовісна компанія виявить на орендованому транспорті хоч одну подряпину, то виставить величезний рахунок.

"Схеми" під час обміну валют

Найчастіше туристів дурять під час обміну валюти, навіть в Європі. Часто за послугу беруть комісійні, які можуть становити й 20, і 70 євро. Тобто гроші обміняють за курсом, а додатково віднімуть ще кругленьку суму.

Тому завжди питайте скільки отримаєте перед тим, як віддати гроші.

Лжелікарі та псевдоцілителі

Шахраї користуються тим, що багато туристів хочуть оздоровитися, тому часто надають фейкові послуги "зцілення" чи нібито лікування. У них часто є спільники серед працівників готелів та ресторанів, які рекомендують їхні послуги.

Подібні обмани поширені у всьому світі й можуть мати різну форму, адже головна задача – здерти з гостей більше грошей.

До слова, найгірше місто Європи за кількістю шахраїв – Париж. Там найчастіше дурять туристів, особливо біля Ейфелевої вежі або в обмінниках.