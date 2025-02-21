Згідно з дослідженням, найчастіше туристи стають жертвами шахрайства саме в Парижі, столиці Франції. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Express.

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Поширені шахрайські схеми в Парижі

У відгуках мандрівників про шахрайство 537 разів згадувалась Ейфелева вежа – саме там туристів обманюють найчастіше. Біля цієї пам'ятки багато фальшивих продавців квитків.

Крім цього, там аж кишить кишеньковими злодіями, які можуть легко покупити гаманець.

Ейфелева вежа
Біля Ейфелевої вежі дуже багато шахраїв / Pexels

Ще один популярний вид шахрайства в Парижі – так званий "браслет дружби". Коли незнайомець нав'язує вам шнурочок на руку, називаючи це подарунком, а потім просить за це гроші.

Інші популярні види шахрайства в Парижі включають:

  • фальшиві кіоски обміну валюти;
  • "чашку для удару" – чашку ставлять там, де хтось випадково вдарить її ногою, потім шахраї вимагають гроші за "збитки";
  • "золоту каблучку" – шахрай підходить і каже, що нібито знайшов каблучку, пропонує її вам і вимагає гроші натомість.

І пам'ятайте, що їдучи в іншу країну завжди слід бути обережними та тримати головою холодною.