Согласно исследованию, чаще всего туристы становятся жертвами мошенничества именно в Париже, столице Франции. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

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Распространенные мошеннические схемы в Париже

В отзывах путешественников о мошенничестве 537 раз упоминалась Эйфелева башня – именно там туристов обманывают чаще всего. Возле этой достопримечательности много фальшивых продавцов билетов.

Кроме этого, там аж кишит карманниками, которые могут легко купить кошелек.

Эйфелева башня
Возле Эйфелевой башни очень много мошенников / Pexels

Еще один популярный вид мошенничества в Париже – так называемый "браслет дружбы". Когда незнакомец навязывает вам шнурочек на руку, называя это подарком, а потом просит за это деньги.

Другие популярные виды мошенничества в Париже включают:

  • фальшивые киоски обмена валюты;
  • "чашку для удара" – чашку ставят там, где кто-то случайно ударит ее ногой, затем мошенники требуют деньги за "убытки";
  • "золотое кольцо" – мошенник подходит и говорит, что якобы нашел кольцо, предлагает его вам и требует деньги взамен.

И помните, что уезжая в другую страну всегда следует быть осторожными и держать голову холодной.