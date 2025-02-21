Согласно исследованию, чаще всего туристы становятся жертвами мошенничества именно в Париже, столице Франции. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.
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Распространенные мошеннические схемы в Париже
В отзывах путешественников о мошенничестве 537 раз упоминалась Эйфелева башня – именно там туристов обманывают чаще всего. Возле этой достопримечательности много фальшивых продавцов билетов.
Кроме этого, там аж кишит карманниками, которые могут легко купить кошелек.
Возле Эйфелевой башни очень много мошенников / Pexels
Еще один популярный вид мошенничества в Париже – так называемый "браслет дружбы". Когда незнакомец навязывает вам шнурочек на руку, называя это подарком, а потом просит за это деньги.
Другие популярные виды мошенничества в Париже включают:
- фальшивые киоски обмена валюты;
- "чашку для удара" – чашку ставят там, где кто-то случайно ударит ее ногой, затем мошенники требуют деньги за "убытки";
- "золотое кольцо" – мошенник подходит и говорит, что якобы нашел кольцо, предлагает его вам и требует деньги взамен.
И помните, что уезжая в другую страну всегда следует быть осторожными и держать голову холодной.