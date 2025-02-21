Загальний рівень злочинності розраховується з огляду на кількість зареєстрованих злочинів будь-якого виду та загальну кількість населення. Про це повідомляє 24 Канал.

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Найбільш кримінальна країна світу

Наразі найбільш кримінальною країною у світі є Венесуела. Станом на 2025 рік, індекс злочинності цієї країни становить 80,7 – це найвищий показник з-поміж усіх держав.

Довідка. Венесуела розташована на півночі Південної Америки, на узбережжі Карибського моря. Населення країни – близько 28 435 940 осіб.

Слід зауважити, що Державний департамент США випустив рекомендації для подорожей Венесуели рівня 4, вказуючи, що подорожувати в цю країну небезпечно, і мандрівникам не варто туди їхати.

МЗС України від подорожі не відмовляє, однак закликає бути вкрай обережними під час поїздки через "дуже гострі проблеми з безпекою".

У 2012 році міністерство опублікувало рекомендації для українців, які їдуть у Венесуелу, які актуальні й досі. Зокрема радять не ходити там вночі, не відвідувати дальніх вулиць чи районів й не з'являтися у публічних місцях у виробах із золота.



У Венесуелі гарно, проте небезпечно / Pexels

На другому місці після Венесуели за злочинністю – Папуа-Нова Гвінея, а на третьому – Гаїті.

А в Україні, навіть попри війну, рівень злочинності є помірним й становить 47,0. Це навіть менше ніж у США, Франції, Великої Британії, Нової Зеландії чи, до прикладу, Австралії.