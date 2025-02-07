Так, назвали найбагатші країни світу – цьогоріч "Всесвітній банкір" Швейцарія не зайняла ні першого, ні другого місця. Рейтинг з урахуванням ВВП на душу населення представив Міжнародний валютний фонд (МВФ), пише 24 Канал.

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Люксембург – найбагатша країна світу

Люксембург, невелика європейська країна з населенням приблизно 653 000 осіб, посіла перше місце в останньому рейтингу Міжнародного валютного фонду. За оцінками МВФ, ВВП країни на душу населення становить 143 742 доларів.

Країна зарекомендувала себе як визначний світовий фінансовий центр, в якому працюють понад 200 банків і близько 1 000 інвестиційних фондів.

Попри обмеженість природних ресурсів і відносно низький рівень промислового розвитку, привабливе податкове середовище та висока репутація країни продовжують залучати значні іноземні інвестиції. Цей приплив капіталу дозволив Люксембургу зберегти провідні позиції за обсягом ВВП і забезпечити високий рівень життя для своїх громадян.



Люксембург / Unsplash

Економіка Люксембургу дедалі більше зосереджується на зростанні фінансового сектору та банківської галузі. Країна запровадила інвестиційні програми, які дозволяють особам отримати посвідку на проживання з можливістю отримання громадянства після 5 років проживання. Мінімальна сума інвестицій, необхідна для участі в цих програмах, становить 500 000 євро.

10 найбагатших країн світу 2024-2025

Люксембург; Ірландія; Макао; Сінгапур; Катар; ОАЕ; Швейцарія; Сан-Марино; США; Норвегія.



Рейтинг найбагатших країн світу 2024-2025 / Таблиця IMF

Які критерії визначають найбагатші країни

Для складання рейтингу найбагатших країн світу експерти International Monetary Fund (IMF) покладаються на 3 основні критерії:

ВВП душу населення – підсумовуються всі випущені товари та надані послуги державою протягом року і діляться кількість жителів. Диверсифікація експорту – оцінюється кількість товару, що надається експорту. Рівень інтеграції до світової фінансової системи – враховується, наскільки активно держава бере участь у міжнародній торгівлі.

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