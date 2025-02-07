Так, назвали самые богатые страны мира – в этом году "Всемирный банкир" Швейцария не заняла ни первого, ни второго места. Рейтинг с учетом ВВП на душу населения представил Международный валютный фонд (МВФ), пишет 24 Канал.
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Люксембург – самая богатая страна мира
Люксембург, небольшая европейская страна с населением примерно 653 000 человек, заняла первое место в последнем рейтинге Международного валютного фонда. По оценкам МВФ, ВВП страны на душу населения составляет 143 742 долларов.
Страна зарекомендовала себя как выдающийся мировой финансовый центр, в котором работают более 200 банков и около 1 000 инвестиционных фондов.
Несмотря на ограниченность природных ресурсов и относительно низкий уровень промышленного развития, привлекательная налоговая среда и высокая репутация страны продолжают привлекать значительные иностранные инвестиции. Этот приток капитала позволил Люксембургу сохранить ведущие позиции по объему ВВП и обеспечить высокий уровень жизни для своих граждан.
Люксембург / Unsplash
Экономика Люксембурга все больше сосредотачивается на росте финансового сектора и банковской отрасли. Страна ввела инвестиционные программы, которые позволяют лицам получить вид на жительство с возможностью получения гражданства после 5 лет проживания. Минимальная сумма инвестиций, необходимая для участия в этих программах, составляет 500 000 евро.
10 самых богатых стран мира 2024-2025
- Люксембург;
- Ирландия;
- Макао;
- Сингапур;
- Катар;
- ОАЭ;
- Швейцария;
- Сан-Марино;
- США;
- Норвегия.
Рейтинг самых богатых стран мира 2024-2025 / Таблица IMF
Какие критерии определяют самые богатые страны
Для составления рейтинга самых богатых стран мира эксперты International Monetary Fund (IMF) полагаются на 3 основных критерия:
- ВВП на душу населения – суммируются все выпущенные товары и оказанные услуги государством в течение года и делятся количество жителей.
- Диверсификация экспорта – оценивается количество товаров, предоставляемых экспорту.
- Уровень интеграции в мировую финансовую систему – учитывается, насколько активно государство участвует в международной торговле.
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