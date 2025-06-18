Аналитики заявляют, что тенденция демонстрирует стабильный рост с 2017 года, за исключением значительного спада в 2020 году, связанного с ограничениями во время COVID-19. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Olive Press.

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В Испании резко дорожают отели и хостелы

В Испании цены на отели резко выросли вместе с мощным возрождением туризма после пандемии. Евростат сообщил о значительном увеличении количества посетителей страны на 70% с 2021 года, и эта тенденция не имеет признаков замедления.

Рост цен вызван сочетанием нескольких факторов. Ограниченное строительство новых отелей и ограничения на размещение на Airbnb на фоне решения проблемы нехватки жилья привело к росту расходов,

– предполагают эксперты.

В то же время Балеарские острова, регион, где туризм составляет почти половину местной экономики, испытывают значительное влияние на местные рынки, а жилье становится все более недоступным для жителей.

Испания бьет рекорды

В соответствующем отчете подчеркивается, что в 2024 году Испания достигла рекордных 94 миллионов иностранных посетителей, что на 13% больше, чем в предыдущем году. Исследование CaixaBank Research прогнозирует дальнейший рост ВВП, связано с туризмом, на 5% в том же году.

Однако, всплеск туризма не обошелся без вызовов. Наряду с увеличением бюджетных поступлений, наплыв посетителей вызвал рост цен на недвижимость.