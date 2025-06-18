Аналітики заявляють, що тенденція демонструє стабільне зростання з 2017 року, за винятком значного спаду у 2020 році, пов'язаного з обмеженнями під час COVID-19. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Olive Press.

Читайте також В'їхати зі звичайним паспортом – вже не вийде: Іспанія запровадила спеціальні візи для росіян

В Іспанії різко дорожчають готелі та хостели

В Іспанії ціни на готелі різко зросли разом із потужним відродженням туризму після пандемії. Євростат повідомив про значне збільшення кількості відвідувачів країни на 70% з 2021 року, і ця тенденція не має ознак уповільнення.

Зростання цін спричинене поєднанням кількох чинників. Обмежене будівництво нових готелів і обмеження на розміщення на Airbnb на тлі розв'язання проблеми нестачі житла призвело до зростання витрат,

– припускають експерти.

Водночас Балеарські острови, регіон, де туризм становить майже половину місцевої економіки, зазнають значного впливу на місцеві ринки, а житло стає все більш недоступним для мешканців.

Іспанія б'є рекорди

У відповідному звіті підкреслюється, що у 2024 році Іспанія досягла рекордних 94 мільйонів іноземних відвідувачів, що на 13% більше, ніж у попередньому році. Дослідження CaixaBank Research прогнозує подальше зростання ВВП, пов'язане з туризмом, на 5% у тому ж році.

Однак, сплеск туризму не обійшовся без викликів. Поряд зі збільшенням бюджетних надходжень, наплив відвідувачів спричинив зростання цін на нерухомість.