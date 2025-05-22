Так, країна зобов'язала Airbnb видалити понад 65 000 оголошень за порушення місцевих правил реєстрації. Під удар потрапили й приватні об'єкти розміщення Барселони та Мадриду, пише 24 Канал з посиланням на The Independent.

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Іспанія блокує понад 65 000 оголошень на Airbnb

Міністерство захисту прав споживачів Іспанії оголосило про суттєву зміну в політиці – виключення значної кількості об'єктів нерухомості зі списку дозволених для здачі в оренду на Airbnb. Чиновники назвали кілька ключових причин для такого рішення, серед яких відсутність ліцензійних номерів, нечіткі записи про право власності та розбіжності в документації.

Ці дії відбуваються в контексті зростаючої кризи доступності житла в Іспанії, яка останніми роками спричинила широкі протести проти масового туризму. Багато мешканців пов'язують зростання вартості життя зі збільшенням кількості короткострокової оренди житла, особливо через такі платформи, як Airbnb, які, на їхню думку, сприяють житловій кризі у великих туристичних центрах, таких як Мадрид і Барселона.

Мета – покласти край загальній "відсутності контролю" і "незаконності" у сфері оренди житла. Більше жодних виправдань. Досить захищати тих, хто робить бізнес на праві на житло в країні,

– заявив міністр у справах споживачів Пабло Бустіндуй.

Іспанія бореться зі значною кризою житла, оскільки темпи будівництва не можуть задовольнити попит на житло. Багато власників нерухомості вирішують здавати своє житло в оренду туристам для короткострокового проживання, що призводить до підвищення цін на оренду, які місцеві не можуть собі дозволити.

Яка ситуація з житлом в Іспанії

Станом на листопад 2024 року, за офіційними даними, приблизно 321 000 будинків в Іспанії мають ліцензії на оренду житла для відпочинку, що на 15% більше, ніж у 2020 році.



Іспанія наказала Airbnb видалити з платформи понад 65 000 пропозицій для туристів / Фото Unsplash

Однак, за оцінками, ще більше орендодавців працюють без необхідних ліцензій. У відповідь на це Міністерство у справах споживачів Іспанії ініціювало розслідування щодо Airbnb у грудні торік.

Реакція Airbnb

Водночас у нещодавній заяві Airbnb стверджує, що міністерство не надало їм список об'єктів, які не відповідають вимогам, зазначивши, що значна кількість власників житла не зобов'язані отримувати ліцензію на оренду.

Компанія також заявляє, що міністерство не має повноважень регулювати короткострокову оренду й ігнорує судові рішення, які класифікують Airbnb як цифрову платформу, а не як об'єкт нерухомості.

Тим часом на Airbnb туристам пропонують нові послуги приватних кухарів, масажистів, персональних тренерів і не тільки.