Він відомий своїми різноколірними будинками, чудовими краєвидами та має дуже мальовничий вигляд. І все це – бюджетно, пише 24 Канал з посиланням на Express.

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Алтеа – іспанська альтернатива Санторіні

Відвідувачі Алтайського краю можуть насолоджуватися мальовничою природою, що характеризується яскравими квітами на кожному кроці. Тут також розташовані різноманітні бутики, що задовольняють смаки любителів шопінгу.



Алтеа пропонує нижчі ціни ніж Санторіні / Фото Unsplash

Крім того, численні кафе пропонують затишні місця, де можна відпочити і насолодитися їжею. Для тих, хто хоче розслабитися далі, сусідній пляж пропонує ідеальне місце для денного відпочинку.

Хоча Алтеа іноді вважається дорожчим місцем для відвідування порівняно з іншими напрямками на Коста-Бланка, ви можете знайти тут доступний відпочинок, особливо якщо забронюєте номер заздалегідь або виберете поїздку в міжсезоння,

– йдеться у повідомленні.

Ціни на житло в регіоні можуть значно відрізнятися, а також все залежить від пори року. Січень вважається найдешевшим місяцем, а серпень – найдорожчим.



Мальовниче Алтеа / Фото Unsplash

Експерти відзначають, що це невелике містечко в Іспанії може запропонувати більш бюджетну альтернативу культовому туристичному напрямку Санторіні у Греції. Хоча Санторіні відомий своїми приголомшливими краєвидами та мальовничими ландшафтами, витрати, пов'язані з проживанням, харчуванням та розвагами, можуть бути значно вищими через його популярність.

Мандрівники, які шукають подібну естетику без високих цін, можуть знайти цю менш відому іспанську локацію привабливим варіантом для своєї наступної відпустки.