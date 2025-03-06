Крім цього, там знову відкриваються школи та підприємства. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Euronews.

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Чи можна планувати відпочинок на Санторіні

Санторіні є одним з найпопулярніших туристичних напрямків Греції. Міністерка туризму країни Ольга Кефалогіанні оголосила, що цього року острів знову прийматиме відвідувачів.

Вона наголосила, що для жителів і гостей острова вживаються всі необхідні запобіжні заходи.

З першої хвилини ми сказали, що пріоритетом є безпека як жителів, так і відвідувачів. Отже, ми відкриваємо Санторіні, і, звичайно, ми з нетерпінням чекаємо сезону, який працюватиме якомога нормально. Звичайно, вживаючи всіх запобіжних заходів, тому що, як я вже говорила раніше, безпека важлива для нас понад усе,

– сказала Кефалогіанні.

Минулого тижня мер Санторіні Нікос Зорзос заявив, що тисячі людей повертаються на острів. Він закликав урядових чиновників допомогти в управлінні ризиками, зокрема запобігти каменепадам, а також відремонтувати та встановити огорожі на схилах.

Ми звикли мати справу з надзвичайними ситуаціями. Але важливо те, що ми хочемо переконатися, що наші жителі та відвідувачі на Санторіні почуватимуться в безпеці та насолоджуватимуться часом на острові,

– додала міністерка туризму.

Попри занепокоєння, Ольга Кефалогіанні заявила, що прогноз цьогорічного туристичного сезону, який розпочинається вже у квітні, залишається оптимістичним.