Найсильніший землетрус – магнітудою 5,2 – стався в середу о 21:09 за місцевим часом між островами Санторіні та Аморгос. Сейсмологи повідомляють, що епіцентр землетрусу залягав на глибині 5 кілометрів, пише 24 Канал з посиланням на BBC.

Раніше Продовжує "хитати": люди масово евакуюються з найпопулярнішого острова Греції

На Санторіні оголосили надзвичайний стан через землетруси

Влада оголосила надзвичайний стан до 3 березня у відповідь на землетруси, щоб швидко реагувати на усунення можливих наслідків стихії.

У світлі постійної загрози повторних поштовхів з острова евакуювали понад 11 000 мешканців. Приблизно 7 000 осіб виїхали на поромі, а ще 4 000 – літаком.

У четвер вранці стався землетрус магнітудою 4,7, в результаті якого сейсмологи зафіксували 57 підземних поштовхів з опівночі до 6:30 ранку. Місцева влада закликає жителів зберігати спокій, водночас попереджаючи, що можливість більш потужного землетрусу зберігається.

Зауважимо, Санторіні – один із найпопулярніших грецьких островів серед туристів. Щорічно його відвідують мільйони людей, але зараз на острові не сезон, і основна частина тих, хто евакуюється – місцеві жителі та іноземці-заробітчани.

Екстрені служби в режимі очікування

На острів були направлені додаткові медичні бригади, пожежники, військовослужбовці та спеціально навчені собаки-рятувальники. Влада також встановлює резервну телекомунікаційну станцію на Санторіні, готуються додаткові генератори для забезпечення надійного електропостачання.

Крім того, було посилено берегову охорону для посилення безпеки на морі та реагування на надзвичайні ситуації. Всі лікарні переведені у стан підвищеної готовності, а відпустки медичного персоналу скасовані.

Тим часом мешканці пляжу Монолітос вжили запобіжних заходів, побудувавши тимчасові укріплення з мішків, щоб захиститися від можливого цунамі.

Всі плани реалізовані. Війська перекинуті на Санторіні та інші острови, тож ми готові до будь-якого розвитку подій,

– заявив в середу прем'єр-міністр Греції Кіріакос.

Евакуація з острова стикається зі значними труднощами через несприятливі погодні умови. Поромне сполучення з Санторіні до порту Пірей, розташованого поблизу Афін, наразі призупинено. У відповідь на велику кількість людей, які прагнуть виїхати, влада відкрила аварійні поромні маршрути.

Вчені Геодинамічного інституту повідомили, що активність у сейсмічній зоні продовжує залишатися підвищеною, і немає жодних ознак того, що землетруси припиняться найближчим часом.