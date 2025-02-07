Сильнейшее землетрясение – магнитудой 5,2 – произошло в среду в 21:09 по местному времени между островами Санторини и Аморгос. Сейсмологи сообщают, что эпицентр землетрясения залегал на глубине 5 километров, пишет 24 Канал со ссылкой на BBC.

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На Санторини объявили чрезвычайное положение из-за землетрясений

Власти объявили чрезвычайное положение до 3 марта в ответ на землетрясения, чтобы быстро реагировать на устранение возможных последствий стихии.

В свете постоянной угрозы повторных толчков с острова эвакуировали более 11 000 жителей. Примерно 7 000 человек выехали на пароме, а еще 4 000 – самолетом.

В четверг утром произошло землетрясение магнитудой 4,7, в результате которого сейсмологи зафиксировали 57 подземных толчков с полуночи до 6:30 утра. Местные власти призывают жителей сохранять спокойствие, одновременно предупреждая, что возможность более мощного землетрясения сохраняется.

Заметим, Санторини – один из самых популярных греческих островов среди туристов. Ежегодно его посещают миллионы людей, но сейчас на острове не сезон, и основная часть тех, кто эвакуируется – местные жители и иностранцы-заробитчане.

Экстренные службы в режиме ожидания

На остров были направлены дополнительные медицинские бригады, пожарные, военнослужащие и специально обученные собаки-спасатели. Власти также устанавливают резервную телекоммуникационную станцию на Санторини, готовятся дополнительные генераторы для обеспечения надежного электроснабжения.

Кроме того, была усилена береговая охрана для усиления безопасности на море и реагирования на чрезвычайные ситуации. Все больницы переведены в состояние повышенной готовности, а отпуска медицинского персонала отменены.

Тем временем жители пляжа Монолитос приняли меры предосторожности, построив временные укрепления из мешков, чтобы защититься от возможного цунами.

Все планы реализованы. Войска переброшены на Санторини и другие острова, поэтому мы готовы к любому развитию событий,

– заявил в среду премьер-министр Греции Кириакос.

Эвакуация с острова сталкивается со значительными трудностями из-за неблагоприятных погодных условий. Паромное сообщение с Санторини в порт Пирей, расположенного вблизи Афин, пока приостановлено. В ответ на большое количество людей, которые стремятся уехать, власти открыли аварийные паромные маршруты.

Ученые Геодинамического института сообщили, что активность в сейсмической зоне продолжает оставаться повышенной, и нет никаких признаков того, что землетрясения прекратятся в ближайшее время.