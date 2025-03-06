Кроме этого, там снова открываются школы и предприятия. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Euronews.

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Можно ли планировать отдых на Санторини

Санторини является одним из самых популярных туристических направлений Греции. Министр туризма страны Ольга Кефалогианни объявила, что в этом году остров снова будет принимать посетителей.

Она подчеркнула, что для жителей и гостей острова принимаются все необходимые меры предосторожности.

С первой минуты мы сказали, что приоритетом является безопасность как жителей, так и посетителей. Итак, мы открываем Санторини, и, конечно, мы с нетерпением ждем сезона, который будет работать как можно нормально. Конечно, принимая все меры предосторожности, потому что, как я уже говорила ранее, безопасность важна для нас превыше всего,

– сказала Кефалогианни.

На прошлой неделе мэр Санторини Никос Зорзос заявил, что тысячи людей возвращаются на остров. Он призвал правительственных чиновников помочь в управлении рисками, в частности предотвратить камнепады, а также отремонтировать и установить ограждения на склонах.

Мы привыкли иметь дело с чрезвычайными ситуациями. Но важно то, что мы хотим убедиться, что наши жители и посетители на Санторини будут чувствовать себя в безопасности и наслаждаться временем на острове,

– добавила министр туризма.

Несмотря на беспокойство, Ольга Кефалогианни заявила, что прогноз нынешнего туристического сезона, который начинается уже в апреле, остается оптимистичным.