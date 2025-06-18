Копенгаген отримав найвищі оцінки за стабільність, інфраструктуру та освіту. На противагу цьому, Відень погіршив свої позиції, насамперед через зниження рівня безпеки, пише 24 Канал із посиланням на Economist Intelligence Unit (EIU).

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Копенгаген – найкраще місто для життя

Цьогоріч у рейтингу міст відбулися значні зміни – Копенгаген витіснив Відень, який утримував першість 3 роки поспіль.

Данська столиця набрала 100 балів у таких ключових категоріях, як стабільність, освіта та інфраструктура. Цей результат перемістив Копенгаген з попереднього другого місця на перше і зробив його найкращим містом для життя у світі.

У першу трійку також увійшли Відень та Цюрих. Всього визначили 10 міст, які є найкращими для життя.

10 найкомфортніших міст світу:

Копенгаген, Данія. Відень, Австрія. Цюрих, Швейцарія. Мельбурн, Австралія. Женева, Швейцарія. Сідней, Австралія. Осака, Японія. Окленд, Нова Зеландія. Аделаїда, Австралія. Ванкувер, Канада.



У 2025 році Відень посів друге місце серед найкомфортніших міст для життя / Фото Unsplash

Тим часом Дамаск (Сирія) продовжує утримувати звання найменш придатного для життя міста світу, залишаючись незмінним через 6 місяців після падіння колишнього президента Башара аль-Асада. За ним слідує Триполі (Лівія), яке посідає другу найнижчу позицію в списку.

Столиця Бангладеш Дакка посідає третє місце знизу, а пакистанський Карачі і Алжир – четверте і п'яте, відповідно, серед міст, які вважаються найменш придатними для життя.

Як визначають лідерів?

Аналітичний відділ журналу EIU у своєму індексі оцінює 173 міста на основі 30 різних критеріїв, об'єднаних у 5 ключових категорій:

стабільність, охорона здоров'я, культура й довкілля, освіта, інфраструктура.

У цьогорічному рейтингу загальний середній бал утримався на рівні 76,1 зі 100, що відповідає рівню, зафіксованому торік.

Однак, останні результати свідчать про тривожне зниження глобальної стабільності. Це пов'язують з ескалацією геополітичних конфліктів та зростанням соціальних заворушень.

Водночас МЗС України попередило своїх громадян не їхати у 6 конкретних країн.