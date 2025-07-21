Відомо, що нове будівництво розвивається активно в Київській та Львівській областях, а також у самій столиці, передає 24 Канал з посиланням на ЛУН.

Читайте також Не Київ: яке місто в Україні є найкомфортнішим для життя у 2025 році

Де найбільше будують квартир та у якому обсязі?

Відповідно до даних Держстату, у першому кварталі цього року розпочалося будівництво майже 22,7 тисячі квартир, загальна площа яких становить 1,4 мільйона квадратних метрів. Натомість ще торік цей показник був на рівні 16,7 тисячі квартир.

В умовах війни у девелоперів з'являється важлива місія – не лише підтримувати економіку, а й створювати житло, яке буде безпечним, доступним та якісним. Це шанс оновити підхід до урбаністики в Україні. Системний девелопер РІЕЛ – серед тих, хто вже сьогодні формує цей підхід: мислить системно, працює на випередження та бере на себе відповідальність за нову якість міського життя.

У ЛУН додають, що вищі показники у 2025 році свідчать про те, що девелоперська діяльність в країні активізувалася, а на найближчі 2 – 5 років очікується збільшення пропозиції на ринку.

В яких областях почало будівництво найактивніше:

Київська область – 9 292 квартири загальною площею 594,6 тисячі квадратів,

Львівська область – 3 067 нових квартир площею 247,9 тисячі квадратних метрів,

Київ – 1 711 квартир площею 145,3 тисячі квадратних метрів,

Івано-Франківська область – 1 530 квартир.

Водночас до 1 000 квартир будують у Вінницькій, Закарпатській та Волинській областях.

Нагадуємо! За травень 2025 року житло на первинному ринку подорожчало – до 8%. Столиця залишається найдорожчим містом для купівлі та оренди квартири з найвищими цінами у Печерському районі.