Ціни на оренду однокімнатних квартир в Одесі зросли аж на 38%. Однак це не найбільший показник, адже дво- та трикімнатні помешкання подорожчали набагато більше, розповідає 24 Канал, посилаючись на дані ЛУН.

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На скільки подорожчала оренда в Одесі та які тепер ціни?

Однокімнатні квартири станом на липень коштують вже 11 тисяч гривень на місяць. Двокімнатні квартири подорожчали аж на 58% – до 16 700 гривень. А оренда трикімнатних помешкань взагалі побила всі рекорди, бо зросла в ціні на 109%. Тепер середня вартість становить 31 400 гривень на місяць.



Як змінилися ціни на оренду трикімнатних квартир / Фото ЛУН

Найвищі ціни – у Приморському районі, а найнижчі – переважно в Пересипському районі. Ціни на оренду однокімнатних квартир такі:

Приморський – 15 тисяч гривень;

Київський – 10 тисяч гривень;

Хаджибейський – 7 тисяч гривень;

Пересипський – 6,7 тисячі гривень.

Винаймати двокімнатну квартиру в середньому коштує:

у Приморському районі – 21,1 тисячі гривень;

у Київському районі – 12 тисяч гривень;

у Хаджибейському – 9 тисяч гривень.



Які ціни на оренду в Одесі / Дані ЛУН

За даними ЛУН, квартира в Одесі тепер здається значно швидше – станом на червень за 4 дні. Варто зазначити, що в травні потрібно було 6 днів, у квітні – 9 днів.