Лідером серед усіх міст, де зняти квартири на одну добу найдорожче, стала Одеса, передає 24 Канал з посиланням на OLX.

Читайте також Скільки коштують найдешевші квартири вторинного ринку у найбільших містах України

Які ціни на оренду в Україні?

Відповідно до даних платформи, середня добова ціна на оренду квартири у перший місяць літа становила від 800 до 1 000 гривень. Йдеться про вартість, яку було зафіксовано у більшості областей.

Дім – це набагато більше, ніж просто квадратні метри. Важливо, аби поряд було все, що необхідно для життя. Саме тому девелопери у Києві та Львові зводять житлові комплекси у сегменті комфорт-класу з розширеною інфраструктурою. Якщо ви шукаєте саме такий варіант, зверніть увагу на РІЕЛ. Девелопер у 2025 році розпочав продажі одразу у шести комплексах Києва та Львова.

Натомість в Одесі середня така ціна зросла аж на 50% порівняно з 2024 роком. Відтак, ціна сягнула 1 500 гривень за добу.

Річ у тім, що якщо глянути на статистику за аналогічний період у 2024 році, то на сьогодні попит на оренду квартир подобово зменшився десь на 20% – 40%.

Найбільше падіння кількості відповідей щодо житла на добу зафіксоване в Полтаві – 60%,

Далі йде Запоріжжя, де попит зменшився на 44%,

Дніпро зі спадом на 36%,

Харків – на 27%.

Водночас Одеса знову стала лідером зі зростання попиту, де кількість відповідей зросла на 67%. У Тернополі та Черкасах також спостерігається позитивна тенденція щодо цього.

Щодо пропозиції, то тут Одеса знову стала лідером, адже кількість оголошень про короткострокову оренду зросла на 91%. У Києві показник становить 41%. а у Запоріжжі, Черкасах та Житомирі – 13%.