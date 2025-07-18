Лідером серед усіх міст, де зняти квартири на одну добу найдорожче, стала Одеса, передає 24 Канал з посиланням на OLX.
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Які ціни на оренду в Україні?
Відповідно до даних платформи, середня добова ціна на оренду квартири у перший місяць літа становила від 800 до 1 000 гривень. Йдеться про вартість, яку було зафіксовано у більшості областей.
Дім – це набагато більше, ніж просто квадратні метри. Важливо, аби поряд було все, що необхідно для життя. Саме тому девелопери у Києві та Львові зводять житлові комплекси у сегменті комфорт-класу з розширеною інфраструктурою. Якщо ви шукаєте саме такий варіант, зверніть увагу на РІЕЛ. Девелопер у 2025 році розпочав продажі одразу у шести комплексах Києва та Львова.
Натомість в Одесі середня така ціна зросла аж на 50% порівняно з 2024 роком. Відтак, ціна сягнула 1 500 гривень за добу.
Річ у тім, що якщо глянути на статистику за аналогічний період у 2024 році, то на сьогодні попит на оренду квартир подобово зменшився десь на 20% – 40%.
- Найбільше падіння кількості відповідей щодо житла на добу зафіксоване в Полтаві – 60%,
- Далі йде Запоріжжя, де попит зменшився на 44%,
- Дніпро зі спадом на 36%,
- Харків – на 27%.
Водночас Одеса знову стала лідером зі зростання попиту, де кількість відповідей зросла на 67%. У Тернополі та Черкасах також спостерігається позитивна тенденція щодо цього.
Щодо пропозиції, то тут Одеса знову стала лідером, адже кількість оголошень про короткострокову оренду зросла на 91%. У Києві показник становить 41%. а у Запоріжжі, Черкасах та Житомирі – 13%.