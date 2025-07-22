Скільки коштує житло у Луцьку та де вигідніше купляти житло, передає 24 Канал з посиланням на ЛУН.
Читайте також В Одесі – ціновий рекорд: скільки тепер коштує орендувати квартиру
Яка вартість житла на вторинці та первинці у липні?
- Вторинний ринок
Станом на липень ціни на різні квартири становлять в середньому від 46 до 75 тисяч доларів.
Дім – це набагато більше, ніж просто квадратні метри. Важливо, аби поряд було все, що необхідно для життя. Саме тому девелопери у Києві та Львові зводять житлові комплекси у сегменті комфорт-класу з розширеною інфраструктурою. Якщо ви шукаєте саме такий варіант, зверніть увагу на РІЕЛ. Девелопер у 2025 році розпочав продажі одразу у шести комплексах Києва та Львова.
- 1-кімнатні квартири обійдуться в 46 тисяч доларів,
- 2-кімнатні квартири – в 62 тисяч доларів,
- 3-кімнатні квартири – в 75 тисяч доларів.
Зверніть увагу! Для того, щоб заробити на 1-кімнатну квартиру у Луцьку в середньому треба відкладати усю зарплату 7,6 року, на 2-кімнатну квартиру – 10,4 року, а на 3-кімнатну – 12,6 року.
- Первинний ринок
В середньому квадратний метр житла у новобудовах Луцька коштуватиме 920 доларів, але ціна залежить від класу ЖК:
- Комфорт – 870 доларів, де ціна зросла на 7%,
- Преміум – 930 доларів,
- Бізнес – 950 доларів.
Чи змінилися ціни на оренду?
Ринок оренди у Луцьку, як і ринок вторинки, залишається стабільним за останні 6 місяців:
- 1-кімнатні квартири здають в середньому за 14 тисяч за місяць,
- 2-кімнатні квартири – за 15 тисяч за місяць.
Водночас відомом, що лучани витрачають в середньому 67% зарплати на оренду 1-кімнатної квартири й 71% – на 2-кімнатну квартиру.