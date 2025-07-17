Каковы самые дешевые предложения жилья в крупнейших городах, 24 Канал рассказывает со ссылкой на объявления, размещенные на DIM.RIA.

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Сколько стоит самая дешевая квартира на вторичке Киева?

Согласно размещенным объявлениям по состоянию на 17 июля 2025 года самой дешевой квартирой на рынке вторичной недвижимости Киева является жилье, которое стоит 13 955 долларов (586 800 гривен). Это двухкомнатная квартира, которая имеет площадь всего 12 квадратных метров. Расположена она на цокольном этаже из двадцати пяти.

Как преимущества в объявлении отмечены престижный район (улица Академика Заболотного), красивый вид и выгодная цена.

На обнародованных снимках есть мебель, однако жилье продают без них.

Несмотря на сложную ситуацию в стране, люди продолжают покупать квартиры, в частности в столице. Но теперь главное – не только цена или метраж, на первый план выходит безопасность. Не менее важно и обустроенный двор, доступ к школам. Если вы ищете идеальное жилье, стоит обратить внимание на проекты РИЕЛ. Жилье спроектировано в концепции Riel Family Style – здесь есть все, что нужно современным семьям.

Так выглядит квартира за почти 14 тысяч долларов в Киеве / Фото DIM.RIA

Какая цена на самую дешевую квартиру вторички во Львове?

Вторичной квартирой с самой низкой ценой во Львове является жилье, которое стоит 25 000 долларов (1 051 250 гривен). Это однокомнатное помещение, которое имеет площадь 19,6 квадратного метра, из них жилая – 10,6 квадрата, кухни – 9 квадратов. Расположена квартира на цокольном этаже из трех имеющихся.

Жилье имеет хорошую планировку, которая позволяет сделать небольшую кухню и отдельную спальню, а также отдельный вход. Размещена она в исторической части города, недалеко от центра. Жилье находится в плохом состоянии и требует ремонта.

Так выглядит квартира за 25 тысяч долларов во Львове / Фото DIM.RIA

Сколько стоит самая дешевая квартира на вторичке Одессы?

Самой дешевой квартирой на рынке вторичной недвижимости Одессы является помещение стоимостью 8 000 долларов (336 400 гривен). Это однокомнатная квартира, которая имеет площадь всего 11,6 квадратного метра, из которых жилая – 10 квадратов, кухни – 2. Расположена квартира на первом этаже из трех.

В объявлении говорится, что жилье имеет удобное расположение, закрытый двор. Там выполнен капитальный ремонт. Имеющиеся совместный санузел и миникухня с мойкой. Мебель и бытовая техника остаются для нового владельца как приятный бонус.

Так выглядит квартира за 8 тысяч долларов в Одессе / Фото DIM.RIA

Какая цена на самую дешевую квартиру вторички Харькова?

В Харькове предлагают на продажу квартиру за 4 500 долларов (189 225 гривен). Это однокомнатное помещение, которое имеет площадь 24,4 квадратных метра, из них жилая – 16,9 квадрата, кухни – 14,3 квадрата. Расположена квартира на третьем этаже из шести. В жилье нет окон, мебели, она нуждается в ремонте.

В объявлении указано, что квартира – гостиничного типа, расположена в хорошем месте, недалеко от метро, возле дома есть удобная парковка, рядом детская и спортивная площадки.

Так выглядит квартира за 4,5 тысячи долларов в Харькове / Фото DIM.RIA

Сколько стоит самая дешевая квартира на вторичке Днепра?

Самой дешевой квартирой на рынке вторичной недвижимости Днепра является помещение стоимостью 9 000 долларов (378 450 гривен). Это двухкомнатная квартира, которая имеет площадь аж 51 квадратный метр. Расположена она на первом этаже из двух.

Со снимков заметно, что жилье нуждается в ремонте.

Так выглядит квартира за 9 тысяч долларов в Днепре / Фото DIM.RIA