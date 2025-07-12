Какие специальности позволяют накопить на однокомнатную квартиру в Киеве за два года, 24 Канал рассказывает со ссылкой на Новости.LIVE.

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Сколько стоит квартира в Киеве?

По данным портала ЛУН, в 2025 году средняя стоимость однокомнатной квартиры эконом-класса в Киеве составляет примерно 1,5 миллиона гривен. Чтобы накопить такую сумму за 24 месяца, ежемесячно нужно откладывать по 62 500 гривен.

Однако это при идеальном сценарии, где все деньги идут только на сбережения. Если предположить, что удается откладывать половину дохода (после уплаты налогов), то чистая зарплата должна быть не менее 125 000 гривен в месяц.

Для сравнения: средняя заработная плата в Киеве по данным Work.ua по состоянию на июль 2025 года составляет лишь 30 000 гривен. То есть, чтобы накопить на квартиру за два года, нужно зарабатывать как минимум в 4 раза больше средней суммы.

Дом – это гораздо больше, чем просто квадратные метры. Важно, чтобы рядом было все, что необходимо для жизни. Именно поэтому девелоперы в Киеве и Львове возводят жилые комплексы в сегменте комфорт-класса с расширенной инфраструктурой. Если вы ищете именно такой вариант, обратите внимание на РИЕЛ. Девелопер в 2025 году начал продажи сразу в шести комплексах Киева и Львова.

Какие профессии позволяют накопить быстрее?

В Киеве позволить себе покупку жилья в сжатые сроки могут представители лишь ограниченного количества специальностей. По оценкам, примерно 5 – 7% профессий в столице обеспечивают зарплату более 100 000 гривен.

Это прежде всего такие профессии:

работники IT-сферы,

топ-менеджеры крупных компаний,

юристы, работающие в международных юридических фирмах.



Только 5 – 7% профессий в Киеве позволяют отложить на квартиру за 2 года / Фото Pexels

Старший разработчик программного обеспечения (Senior Software Engineer). Предполагает ежемесячный доход примерно 4 500 долларов, что после налогообложения составляет примерно 178 500 гривен. Экономя половину этой суммы, специалист может откладывать более 89 000 гривен ежемесячно, а значит – накопить нужную сумму меньше чем за полтора года.

Руководитель команды, менеджер IT-проектов (Team Lead, IT Project Manager). Зарплата в среднем достигает 5 300 долларов в месяц, что после налогов составляет примерно 210 630 гривен. Экономя половину дохода, можно откладывать около 105 315 гривен в месяц, что позволяет собрать на квартиру за 14 – 15 месяцев.

Ученый по данным, инженер по искусственному интеллекту (Data Scientist, AI Engineer). Заработок колеблется от 3 500 до 4 000 долларов в месяц, что после налогов равняется 138 600 – 159 600 гривнам. Можно накопить нужную сумму за 19 – 22 месяца.

Менеджер продукта (Product Manager). Зарплата – примерно 3 000 долларов, после уплаты налогов – 119 700 гривен. Можно откладывать 59 850 гривен в месяц, а это требует 25 месяцев для накопления.

Топ-менеджер в финансах или маркетинге (Top Manager in Finance or Marketing). Зарплата составляет от 100 000 до 150 000 гривен после уплаты налогов. Экономя 50 000 – 75 000 гривен в месяц, можно отложить на жилье за 20 – 24 месяца.