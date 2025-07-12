Які спеціальності дозволяють накопичити на однокімнатну квартиру в Києві за два роки, 24 Канал розповідає з посиланням на Новини.LIVE.

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Скільки коштує квартира в Києві?

За даними порталу ЛУН, у 2025 році середня вартість однокімнатної квартири економкласу у Києві становить приблизно 1,5 мільйона гривень. Щоб накопичити таку суму за 24 місяці, щомісяця потрібно відкладати по 62 500 гривень.

Однак це за ідеального сценарію, де всі гроші йдуть лише на заощадження. Якщо припустити, що вдається відкладати половину доходу (після сплати податків), то чиста зарплата має бути щонайменше 125 000 гривень на місяць.

Для порівняння: середня заробітна плата в Києві за даними Work.ua станом на липень 2025 року становить лише 30 000 гривень. Тобто, щоб накопичити на квартиру за два роки, потрібно заробляти як мінімум у 4 рази більше від середньої суми.

Дім – це набагато більше, ніж просто квадратні метри. Важливо, аби поряд було все, що необхідно для життя. Саме тому девелопери у Києві та Львові зводять житлові комплекси у сегменті комфорт-класу з розширеною інфраструктурою. Якщо ви шукаєте саме такий варіант, зверніть увагу на РІЕЛ. Девелопер у 2025 році розпочав продажі одразу у шести комплексах Києва та Львова.

Які професії дозволяють накопичити швидше?

У Києві дозволити собі купівлю житла у стислі строки можуть представники лише обмеженої кількості спеціальностей. За оцінками, приблизно 5 – 7% професій у столиці забезпечують зарплату понад 100 000 гривень.

Це насамперед такі професії:

працівники IT-сфери,

топменеджери великих компаній,

юристи, які працюють у міжнародних юридичних фірмах.



Лише 5 – 7% професій у Києві дозволяють відкласти на квартиру за 2 роки / Фото Pexels

Старший розробник програмного забезпечення (Senior Software Engineer). Передбачає щомісячний дохід приблизно 4 500 доларів, що після оподаткування становить приблизно 178 500 гривень. Заощаджуючи половину цієї суми, спеціаліст може відкладати понад 89 000 гривень щомісяця, а отже – накопичити потрібну суму менше ніж за півтора року.

Керівник команди, менеджер IT-проєктів (Team Lead, IT Project Manager). Зарплата в середньому сягає 5 300 доларів на місяць, що після податків становить приблизно 210 630 гривень. Заощаджуючи половину доходу, можна відкладати близько 105 315 гривень на місяць, що дозволяє зібрати на квартиру за 14 – 15 місяців.

Науковець з даних, інженер зі штучного інтелекту (Data Scientist, AI Engineer). Заробіток коливається від 3 500 до 4 000 доларів на місяць, що після податків дорівнює 138 600 – 159 600 гривням. Можна накопичити потрібну суму за 19 – 22 місяці.

Менеджер продукту (Product Manager). Зарплата – приблизно 3 000 доларів, після сплати податків – 119 700 гривень. Можна відкладати 59 850 гривень на місяць, а це потребує 25 місяців для накопичення.

Топменеджер у фінансах або маркетингу (Top Manager in Finance or Marketing). Зарплата становить від 100 000 до 150 000 гривень після сплати податків. Заощаджуючи 50 000 – 75 000 гривень на місяць, можна відкласти на помешкання за 20 – 24 місяці.