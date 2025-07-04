Скільки коштують квартири в новобудовах і на вторинному ринку, а також де шукати найдешевші та найдорожчі варіанти житла на лівому березі, 24 Канал розповідає з посиланням на дані M2bomber.

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Ціни у Дарницькому районі

Вартість квадратного метра в новобудові коштує в середньому 1 024 долари. Однак ціни дуже відрізняються залежно від типу житла – від 600 доларів і до понад 1 620 за квадрат.

Щодо вторинного житла, то тут середня ціна становить 1 443 долари за квадрат. Однак можна знайти житло, яке коштує і 880 доларів, і майже 2 000 за квадрат.

Попри складну ситуацію в країні, люди продовжують купувати квартири, зокрема у столиці. Але тепер головне – не лише ціна чи метраж, на перший план виходить безпека. Не менш важливе й облаштоване подвір'я, доступ до шкіл. Якщо ви шукаєте ідеальне помешкання, варто звернути увагу на проєкти РІЕЛ. Житло спроєктоване у концепції Riel Family Style – тут є усе, що потрібно сучасним родинам.

Ціни у Деснянському районі

Вартість квадратного метра в новобудові коштує в середньому 959 доларів. Діапазон цін коливається від 280 до 1200 доларів.

Квартири вторинного ринку в середньому продають за 1 191 долар за квадрат. Найнижчою ціною на цьому сегменті ринку є 480 доларів за квадрат, найвищою – 1 440.

Найнижчі ціни – у Деснянському районі / Фото "Вечірній Київ"

Ціни у Дніпровському районі

Квадратний метр в новобудові продають у середньому за 1 066 доларів. Однак традиційно ціни варіюються – від 300 до 1 380 доларів за квадрат.

Середня ціна на квартири вторинки становить 1 406 доларів за квадрат. Проте можна знайти житло і за 960 доларів, і за 2 480 доларів за квадрат.

Підсумовуючи, зауважимо, що у Дарницькому та Дніпровському районах ціни приблизно на одному рівні, натомість у Деснянському – відчутно нижчі.