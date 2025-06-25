Про вартість вторинного житла в Києві, а також приклади найдешевшої та найдорожчої квартири на ринку, розповідає 24 Канал.

Зверніть увагу Київщина та західні області вже не в лідерах: де найактивніше дорожчає оренда квартир

Середня вартість квартир вторинки в Києві

Відповідно до даних порталу ЛУН станом на кінець червня 2025 року однокімнатні квартири на вторинному ринку Києва продають у середньому за 65 тисяч доларів (на 8% дорожче, ніж було пів року тому), двокімнатні – за 100 тисяч доларів (на 5% більше, ніж пів року тому), трикімнатні – за 150 тисяч доларів (на 9% більше, ніж пів року тому).

Попри складну ситуацію в країні, люди продовжують купувати квартири, зокрема у столиці. Але тепер головне – не лише ціна чи метраж, на перший план виходить безпека. Не менш важливе й облаштоване подвір'я, доступ до шкіл. Якщо ви шукаєте ідеальне помешкання, варто звернути увагу на проєкти РІЕЛ. Житло спроєктоване у концепції Riel Family Style – тут є усе, що потрібно сучасним родинам.

Найдешевше житло на ринку

За даними на порталі DIM.RIA, на вторинному ринку найдешевше перевірене житло в Києві коштує 18 000 доларів. Це половина однокімнатної квартири, яка має площу 32,2 квадратного метра, з них житлова – житлова 14,9 квадрата, кухня – 8,1 квадрата. Розташована вона на третьому поверсі з п'яти.

Частка виділена. Документи в порядку. Гарна локація, поруч ліс, супермаркет, школа, дитсадок, поліклініка,

– йдеться в оголошенні.

У помешканні є меблі, лічильники.

Який вигляд має квартира за 18 тисяч доларів в Києві / Фото DIM.RIA

Найдорожча квартира на ринку

Є в Києві й дорогі квартири, вартість яких у рази перевищує середню на ринку. Найдорожчим на порталі є житло за 5 823 400 доларів. Загальна площа помешкання – 385,9 квадратного метра, з яких житлова – 265,5 квадрата, кухня – 19,1 квадрата. Квартира має 8 кімнат. Розташована на сьомому поверсі з семи.

Ця архітектурна перлина, створена Йосипом Зекцером, була свого часу справжнім дивом інженерної думки, яке, можливо, навіть перевершило Маріїнський палац та заможні приватні будинки на Десятинній вулиці,

– йдеться в оголошенні.

Пентхаус має два рівні. У ньому зробили ремонт з використанням преміальних матеріалів від кращих світових виробників: ручний розпис стель, ліпнина, вітражі, італійський мармур, люстри. Є фільтри на воду, центральне кондиціонування, окрема лінія електроенергії, охорона. А як бонус – панорама на місто та Парк імені Шевченка.

Який вигляд має квартира за майже 6 мільйонів доларів в Києві / Фото DIM.RIA