О стоимости вторичного жилья в Киеве, а также примеры самой дешевой и самой дорогой квартиры на рынке, рассказывает 24 Канал.

Обратите внимание Киевщина и западные области уже не в лидерах: где активно дорожает аренда квартир

Средняя стоимость квартир вторички в Киеве

Согласно данным портала ЛУН по состоянию на конец июня 2025 года однокомнатные квартиры на вторичном рынке Киева продают в среднем за 65 тысяч долларов (на 8% дороже, чем было полгода назад), двухкомнатные – за 100 тысяч долларов (на 5% больше, чем полгода назад), трехкомнатные – за 150 тысяч долларов (на 9% больше, чем полгода назад).

Несмотря на сложную ситуацию в стране, люди продолжают покупать квартиры, в частности в столице. Но теперь главное – не только цена или метраж, на первый план выходит безопасность. Не менее важно и обустроенный двор, доступ к школам. Если вы ищете идеальное жилье, стоит обратить внимание на проекты РИЕЛ. Жилье спроектировано в концепции Riel Family Style – здесь есть все, что нужно современным семьям.

Самое дешевое жилье на рынке

По данным на портале DIM.RIA, на вторичном рынке самое дешевое проверенное жилье в Киеве стоит 18 000 долларов. Это половина однокомнатной квартиры, которая имеет площадь 32,2 квадратных метра, из них жилая – жилая 14,9 квадрата, кухня – 8,1 квадрата. Расположена она на третьем этаже из пяти.

Доля выделена. Документы в порядке. Хорошая локация, рядом лес, супермаркет, школа, детсад, поликлиника,

– говорится в объявлении.

В квартире есть мебель, счетчики.

Как выглядит квартира за 18 тысяч долларов в Киеве / Фото DIM.RIA

Самая дорогая квартира на рынке

Есть в Киеве и дорогие квартиры, стоимость которых в разы превышает среднюю на рынке. Самым дорогим на портале является жилье за 5 823 400 долларов. Общая площадь помещения – 385,9 квадратного метра, из которых жилая – 265,5 квадрата, кухня – 19,1 квадрата. Квартира имеет 8 комнат. Расположена на седьмом этаже из семи.

Эта архитектурная жемчужина, создана Иосифом Зекцером, была в свое время настоящим чудом инженерной мысли, которое, возможно, даже превзошло Мариинский дворец и богатые частные дома на Десятинной улице,

– говорится в объявлении.

Пентхаус имеет два уровня. В нем сделали ремонт с использованием премиальных материалов от лучших мировых производителей: ручная роспись потолков, лепнина, витражи, итальянский мрамор, люстры. Есть фильтры на воду, центральное кондиционирование, отдельная линия электроэнергии, охрана. А в качестве бонуса – панорама на город и Парк имени Шевченко.

Как выглядит квартира за почти 6 миллионов долларов в Киеве / Фото DIM.RIA