Новые данные обнародовала Государственная служба статистики. Их цитирует 24 Канал.
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Где аренда жилья подорожала больше всего
Самое существенное повышение стоимости аренды за май 2025 года зафиксировано в Черниговской, Херсонской и Одесской областях.
- Лидером по темпам роста стала Черниговщина – по сравнению с апрелем цены выросли на 7,01%, поднявшись с 5 100 гривен до 5 458 гривен.
- Второе место занимает Херсонская область, где аренда подорожала на 4% – с 3 118 гривен до 3 243 гривен.
- На третьем – Одесская область: здесь рост составляет 2,76% – с 4 662 гривен до 4791 гривны.
Далее в списке идут Киевская область (рост на 2,15% – с 6 074 гривен до 6 204 гривен) и Винницкая область (рост на 1,96% – с 8112 грн до 8271 грн).
В других регионах страны цены на аренду менялись не так активно – в основном в пределах 1 – 2%. Например, на Прикарпатье и Львовской области, где стоимость аренды повысилась на 1,26 и 1,15% соответственно. В ряде областей они остались на уровне предыдущего месяца.
Как изменились цены на аренду квартир в областях Украины за май / Инфографика Госстата
К слову, цены на посуточную аренду квартир в Одессе выросли, в частности в Приморском, Киевском и Пересыпском районах. Зато снимать дома в прибрежных районах стало дешевле.