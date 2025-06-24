Новые данные обнародовала Государственная служба статистики. Их цитирует 24 Канал.

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Где аренда жилья подорожала больше всего

Самое существенное повышение стоимости аренды за май 2025 года зафиксировано в Черниговской, Херсонской и Одесской областях.

Лидером по темпам роста стала Черниговщина – по сравнению с апрелем цены выросли на 7,01%, поднявшись с 5 100 гривен до 5 458 гривен.

– по сравнению с апрелем цены выросли на 7,01%, поднявшись с 5 100 гривен до 5 458 гривен. Второе место занимает Херсонская область , где аренда подорожала на 4% – с 3 118 гривен до 3 243 гривен.

, где аренда подорожала на 4% – с 3 118 гривен до 3 243 гривен. На третьем – Одесская область: здесь рост составляет 2,76% – с 4 662 гривен до 4791 гривны.

Далее в списке идут Киевская область (рост на 2,15% – с 6 074 гривен до 6 204 гривен) и Винницкая область (рост на 1,96% – с 8112 грн до 8271 грн).

В других регионах страны цены на аренду менялись не так активно – в основном в пределах 1 – 2%. Например, на Прикарпатье и Львовской области, где стоимость аренды повысилась на 1,26 и 1,15% соответственно. В ряде областей они остались на уровне предыдущего месяца.

Как изменились цены на аренду квартир в областях Украины за май / Инфографика Госстата

К слову, цены на посуточную аренду квартир в Одессе выросли, в частности в Приморском, Киевском и Пересыпском районах. Зато снимать дома в прибрежных районах стало дешевле.