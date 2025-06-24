Нові дані оприлюднила Державна служба статистики. Їх цитує 24 Канал.

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Де оренда житла подорожчала найбільше

Найсуттєвіше підвищення вартості оренди за травень 2025 року зафіксовано в Чернігівській, Херсонській та Одеській областях.

Лідером за темпами зростання стала Чернігівщина – у порівнянні з квітнем ціни зросли на 7,01%, піднявшись з 5 100 гривень до 5 458 гривень.

– у порівнянні з квітнем ціни зросли на 7,01%, піднявшись з 5 100 гривень до 5 458 гривень. Друге місце займає Херсонська область , де оренда подорожчала на 4% – з 3 118 гривень до 3 243 гривень.

, де оренда подорожчала на 4% – з 3 118 гривень до 3 243 гривень. На третьому – Одещина: тут зростання становить 2,76% – з 4 662 гривень до 4791 гривні.

Далі у списку йдуть Київська область (зростання на 2,15% – з 6 074 гривень до 6 204 гривень) та Вінниччина (зростання на 1,96% – з 8112 грн до 8271 грн).

В інших регіонах країни ціни на оренду змінювалися не так активно – здебільшого в межах 1 – 2%. Наприклад, на Прикарпатті та Львівщині, де вартість оренди підвищилася на 1,26 та 1,15% відповідно. У низці областей вони залишилися на рівні попереднього місяця.

Як змінилися ціни на оренду квартир в областях України за травень / Інфографіка Держстату

До слова, ціни на подобову оренду квартир в Одесі зросли, зокрема в Приморському, Київському та Пересипському районах. Натомість винаймати будинки в прибережних районах стало дешевше.