За даними OLX Нерухомості, ціни на подобову оренду квартир в Одесі за останній рік зросли. Однак вартість оренди будинків знизилася, розповідає 24 Канал.
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Скільки коштує оренда житла в Одесі для відпочинку
Якщо розглядати саме прибережні райони, то ціни на оренду однокімнатних квартир такі:
- Приморський – 1,5 тисяч гривень (+30%);
- Київський – 1,4 тисяч гривень (+27%);
- Пересипський – 800 гривень (+7%).
Що стосується оренди будинків, то найвищі ціни за добу зафіксовані в Приморському районі. Середня вартість оренди становить 3,7 тисячі гривень (-50%).
Трохи дешевше винаймати житло в Київському районі, де середня вартість складає 3 тисячі гривень (-33%). Найменше за подобову оренду доведеться платити в Пересипському районі. Середня вартість становить 1 тисячу гривень, що на 50% менше, ніж минулого року.
Приморський район / Фото Booking.com
Які ціни на довгострокову оренду
Однокімнатні квартири в Одесі в середньому коштують 12 тисяч гривень на місяць, а двокімнатні – 16 тисяч гривень. Вартість трикімнатного житла вже значно вища і становить 32 тисячі гривень.
За останні пів року оренда в Одесі суттєво подорожчала. За даними ЛУН, це показники в межах від +50% до +110%.