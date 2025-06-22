Щоправда, навіть з мінімальним бюджетом можна знайти варіанти для комфортного проживання і без сусідів по квартирі. 24 Канал розповідає про два найдешевші варіанти для оренди, які зараз є на OLX.

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Найбюджетніші варіанти оренди в Києві

Наразі найнижча вартість довгострокової оренди на ринку – 6 тисяч гривень. Квартиру за таку ціну пропонують у Голосіївському районі, а саме поблизу парку "Феофанія".



Спальня / Фото OLX

Житло розташоване в одноповерховій "сталінці". Воно просторе – має площу 32 квадратних метри. Всередині радянський ремонт, але стан – житловий. Санвузол відокремлений, але він у поганому стані.



Ванна кімнатна / Фото OLX

Квартиру продає рієлтор, тож від потрібно буде ще сплатити комісію в розмірі 50% від вартості.

Ще один варіант за 6 тисяч гривень – квартира в 9-поверховій "гостинці" на Лісовому масиві. Площа помешкання становить 37 метрів квадратних.



Спальня / Фото OLX



Ванна кімната / Фото OLX

Усередині є все найнеобхідніше для проживання: розкладний диван, повноцінна кухня, а також санвузол, щоправда, він теж у не найкращому стані. А загалом квартира гарна за свою ціну.