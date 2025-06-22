Правда, даже даже с минимальным бюджетом можно найти варианты для комфортного проживания и без соседей по квартире. 24 Канал рассказывает о двух самых дешевых вариантах для аренды, которые сейчас есть на OLX.

Обратите внимание Самая дешевая аренда во Львове: какие квартиры предлагают по цене до 7 тысяч гривен

Самые бюджетные варианты аренды в Киеве

Сейчас самая низкая стоимость долгосрочной аренды на рынке – 6 тысяч гривен. Квартиру за такую цену предлагают в Голосеевском районе, а именно вблизи парка "Феофания".



Спальня / Фото OLX

Жилье расположено в одноэтажной "сталинке". Оно просторное – имеет площадь 32 квадратных метра. Внутри советский ремонт, но состояние – жилое. Санузел раздельный, но он в плохом состоянии.



Ванная комнатная / Фото OLX

Квартиру продает риелтор, поэтому от нужно будет еще оплатить комиссию в размере 50% от стоимости.

Еще один вариант за 6 тысяч гривен – квартира в 9-этажной "гостинке" на Лесном массиве. Площадь квартиры составляет 37 квадратных метров.



Спальня / Фото OLX



Ванная комната / Фото OLX

Внутри есть все самое необходимое для проживания: раскладной диван, полноценная кухня, а также санузел, правда, он тоже в не лучшем состоянии. А в целом квартира хорошая за свою цену.