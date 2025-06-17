Где именно предлагают недорогое жилье, 24 Канал рассказывает со ссылкой на Новости.Live.

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Болгарию считают одной из самых дешевых стран Евросоюза в области недвижимости. По данным портала Numbeo, квадратный метр жилья на вторичном рынке в болгарских городах стоит в среднем от 630 до 800 евро. В столице Софии цены выше – от 1 000 до 2 000 евро за квадрат.

Приблизительная стоимость квартир в разных городах:

Варна – около 19 500 евро за однокомнатную квартиру площадью 31 квадратных метров;

Бургас (Солнечный берег) – примерно 19 300 евро за 40 квадратов;

София – от 40 000 евро за двухкомнатное жилье на 50 квадратов.

К тому же в Болгарии довольно низкие налоги на недвижимость – всего 0,15 – 0,3% от стоимости, а также хорошо развита туристическая инфраструктура.



Самая дешевая недвижимость в Европе – в Болгарии / Фото Depositphotos

Румыния

Второй по доступности жилья является Румыния. Здесь квадратный метр в среднем стоит 700 – 1 000 евро, а в столице – 1 200 – 1500 евро.

Цены на квартиры в разных регионах:

Бухарест – двухкомнатная квартира на 46 квадратных метров обойдется от 59 000 евро;

Яссы, Тимишоара – однокомнатная на 35 квадратов стоит 28 000 – 35 000 евро;

сельская местность – дом площадью 100 квадратов можно приобрести от 50 000 евро.

Польша

В 2024 году именно украинцы стали наиболее активными покупателями жилья среди иностранцев в Польше. Одной из причин может быть относительная доступность недвижимости. В столице - Варшаве - средняя цена квадратного метра составляет примерно 2 000 евро, однако в других городах можно найти значительно более выгодные предложения.

Приблизительная стоимость жилья:

Варшава – от 50 000 – 60 000 евро за квартиру площадью 30 – 35 квадратных метров;

Лодзь – примерно 40 000 евро за однокомнатную квартиру на 35 квадратов;

Краков – от 70 000 евро за двухкомнатное жилье размером 50 квадратов.

Польша имеет развитую инфраструктуру, а местная недвижимость отличается хорошим потенциалом для сдачи в аренду.

Латвия

Латвия предлагает выгодные условия для покупки недвижимости в пределах Шенгенской зоны. В столице – Риге – цены на новостройки стартуют от 1 500 евро за квадратный метр, а в регионах можно найти жилье за 300 евро за квадрат.

Цены в некоторых городах:

Рига – квартиры от 40 000 – 60 000 евро за 40 квадратных метров;

Даугавпилс – однокомнатная квартира площадью 30 квадратов обойдется в 12 000 евро;

Юрмала – двухкомнатное жилье на 50 квадратов стоит от 70 000 евро.



Выгодно жилье купить можно и в Латвии / Фото Depositphotos

Албания

Албания становится все более популярной среди туристов, ее рынок недвижимости привлекает внимание инвесторов. Средняя цена за квадратный метр жилья составляет 600 – 900 евро, а в столице – Тиране – стартует от 1 000 евро за метр квадратный.

Цены на жилье в разных городах:

Тирана – однокомнатная квартира площадью 40 квадратов от 40 000 евро;

Дуррес – 25 000 – 30 000 евро за жилье на 35 квадратов;

Влера – двухкомнатная квартира на 50 квадратов обойдется от 45 000 евро.

К слову, во Львове однокомнатную квартиру на вторичном рынке можно купить за 64 900 долларов, квадратный метр в новостройке стоит 1 380 долларов.