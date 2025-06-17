Такие данные приводит группа компаний DIM, цитируя CRM-аналитику и исследования рынка за последние четыре года. Детали рассказывает 24 Канал.

Читайте также Квартира с ремонтом или от застройщика: что выгоднее в 2025 году

Что изменилось в принятии решений о покупке жилья

В 2025 году срок принятия решения о покупке квартиры в среднем составляет 67 дней. Хотя четыре года назад на это уходил 21 день. Это не просто увеличение времени размышлений – речь идет о новой поведенческой модели, которая уже влияет на формирование рынка. Теперь дело не в эмоциональном спросе.

Покупатель 2025 года – человек, который считает, сомневается, сравнивает, советуется и выбирает соотношение эмоций и рациональных предпочтений,

– отмечает Арсений Насиковский, младший партнер группы компаний DIM.

Несмотря на сложную ситуацию в стране, люди продолжают покупать квартиры, в частности в столице. Но теперь главное – не только цена или метраж, на первый план выходит безопасность. Не менее важно и обустроенный двор, доступ к школам. Если вы ищете идеальное жилье, стоит обратить внимание на проекты РИЕЛ. Жилье спроектировано в концепции Riel Family Style – здесь есть все, что нужно современным семьям.

Как происходит выбор квартиры

По информации компании, количество контактов с потенциальным покупателем перед сделкой выросло в 2,3 раза: с 5 – 6 до минимум 13. Люди активно изучают объекты онлайн и офлайн, посещают отделы продаж, следят за темпами строительства, иногда даже заказывают юридическую проверку документов или просят шаблон договора для предварительного ознакомления.



Украинцы теперь дольше принимают решение о покупке жилья / Фото Pexels

Что стало причиной новых паттернов

Факторы, которые повлияли на новое поведение покупателей:

нестабильность из-за войны;

инфляция;

валютные риски;

нарушение сроков сдачи объектов.

Все это привело к росту требований к жилым проектам и большую осмотрительность со стороны покупателей.

Как было раньше

В 2021 году большинство сделок в 2021 году (62%) заключали еще на начальных этапах строительства – когда был только котлован или объект был готов на треть. В 2025 году таких продаж осталось только 18%.

Зато 77% покупок сейчас приходится на квартиры в домах с более 60% готовности или в уже сданных очередях, что является гарантией стабильности и системной работы застройщика.

Интересно. Жители европейских стран в среднем принимают решение о покупке жилья в течение 60 – 120 дней. В частности, в Испании этот процесс обычно длится от 90 до 120 дней, в Германии – примерно 75 дней, а в Польше – 60.