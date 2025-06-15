Перед покупкой стоит определиться, как именно вы планируете использовать недвижимость – это существенно влияет на целесообразность выбора. Детали об этом 24 Канал рассказывает со ссылкой на комментарий риелтора, эксперта по недвижимости и члена АФНЦ Эдуарда Бразаса изданию УНН.

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Какую квартиру выбрать

По словам эксперта, ключевым фактором является цель приобретения. Если планируете сдавать квартиру в аренду, выгоднее покупать уже готовую – можно быстро начать получать прибыль. Зато для личного проживания лучше рассмотреть вариант без отделки, чтобы сделать ремонт по собственному вкусу.

Бразас отметил, что когда квартиру покупают для себя, то главным недостатком готового ремонта является то, что он не учитывает ваших личных потребностей. Например, розетки могут быть не там, где нужно, сантехника – не та, которую хочется, или цвета, которые не нравятся.

Также стоит учитывать еще один момент – сложность организации ремонта. Если вы готовы потратить время и силы, то вариант "после строителей" дает больше свободы. Если же хотите заехать сразу – обратите внимание на квартиры с готовым интерьером.

Строительство в крупнейших городах Украины продолжается, несмотря на сложную экономическую ситуацию. Например, в 2024 году только один из девелоперов – РИЕЛ – ввел в эксплуатацию почти 2 тысячи квартир, а в 2025-м работает над проектами общей площадью более 500 тысяч квадратных метров.



Если речь идет о первой инвестиции и нет возможности сделать все быстро, то стоит обратить внимание на квартиры, цены на которые могут расти.

Например, это может быть жилье в домах, которые уже построены, однако их еще не сдали эксплуатацию. То есть там есть косметический ремонт, документы на финальном этапе, а цена пока ниже рыночной.

Это позволяет одновременно получать прибыль и повышать стоимость объекта путем завершения необходимых формальностей.



Квартира с ремонтом подойдет для тех, кто хочет туда сразу заселяться, а не ждать / Фото Pexels

Разница в стоимости квартир с ремонтом и без него

Одним из основных преимуществ квартиры с готовым ремонтом является ее цена. Такая недвижимость обычно стоит дешевле, чем жилье, которое вы ремонтируете самостоятельно.

По словам эксперта, даже если стоимость ремонта составит примерно 500 долларов за квадратный метр (что в нынешних условиях почти нереально, поскольку в Киеве средняя цена от 1000 до 1200 долларов за метр в новостройках), маловероятно, что квартира без отделки будет дешевле именно на эту сумму. То есть, покупая недвижимость без ремонта, вы, вероятнее всего, не сэкономите, а расходы будут даже больше.

Бразас подытожил, что квартиру без ремонта стоит брать тогда, когда есть возможность сделать ремонт быстро и дешево.