Перед покупкою варто визначитися, як саме ви плануєте використовувати нерухомість – це суттєво впливає на доцільність вибору. Деталі про це 24 Канал розповідає з посиланням на коментар рієлтора, експерта з нерухомості та члена АФНЦ Едуарда Бразаса виданню УНН.

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Яку квартиру обрати

За словами експерта, ключовим фактором є мета придбання. Якщо плануєте здавати квартиру в оренду, вигідніше купувати вже готову – можна швидко почати отримувати прибуток. Натомість для особистого проживання краще розглянути варіант без оздоблення, щоб зробити ремонт на власний смак.

Бразас наголосив, що коли квартиру купують для себе, то головним недоліком готового ремонту є те, що він не враховує ваших особистих потреб. Наприклад, розетки можуть бути не там, де потрібно, сантехніка – не та, яку хочеться, чи кольори, які не подобаються.

Також варто зважати на ще один момент – складність організації ремонту. Якщо ви готові витратити час і сили, то варіант "після будівельників" дає більше свободи. Якщо ж прагнете заїхати одразу – зверніть увагу на квартири з готовим інтер'єром.

Будівництво у найбільших містах України продовжується, попри складну економічну ситуацію. Наприклад, у 2024 році лише один із девелоперів – РІЕЛ – ввів в експлуатацію майже 2 тисячі квартир, а у 2025-му працює над проєктами загальною площею понад 500 тисяч квадратних метрів.



Якщо йдеться про першу інвестицію і немає можливості зробити все швидко, то варто звернути увагу на квартири, ціни на які можуть зростати.

Наприклад, це може бути житло в будинках, які вже збудовані, однак їх ще не здали експлуатацію. Тобто там є косметичний ремонт, документи на фінальному етапі, а ціна поки нижча від ринкової.

Це дає змогу одночасно отримувати прибуток і підвищувати вартість об'єкта шляхом завершення необхідних формальностей.



Квартира з ремонтом підійде для тих, хто хоче туди одразу заселятися, а не чекати / Фото Pexels

Різниця у вартості квартир з ремонтом і без нього

Однією з основних переваг квартири з готовим ремонтом є її ціна. Така нерухомість зазвичай коштує дешевше, ніж житло, яке ви ремонтуєте самостійно.

За словами експерта, навіть якщо вартість ремонту становитиме приблизно 500 доларів за квадратний метр (що в нинішніх умовах майже нереально, оскільки в Києві середня ціна від 1000 до 1200 доларів за метр у новобудовах), малоймовірно, що квартира без оздоблення буде дешевшою саме на цю суму. Тобто, купуючи нерухомість без ремонту, ви, найімовірніше, не заощадите, а витрати будуть навіть більшими.

Бразас підсумував, що квартиру без ремонту варто брати тоді, коли є можливість зробити ремонт швидко та дешево.