Про те, коли можна робити ремонт у житлі, а коли ні, та які покарання передбачені за порушення законодавства, розповідає 24 Канал.

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Норми рівня шуму у житлових і нежитлових будівлях

Відповідно до Закону України "Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення", українці мають право на захист від шкідливого впливу шуму. У межах цього закону визначені допустимі рівні гучності для житлових і нежитлових приміщень залежно від часу доби.

Станом на нині діють затверджені Міністерством охорони здоров'я санітарні норми, згідно з якими максимальний рівень шуму в житлових будинках не має перевищувати:

40 – 55 дБА вдень (з 08:00 до 22:00),

30 – 45 дБА вночі (з 22:00 до 08:00).

Для нежитлових об'єктів діють окремі обмеження:

офіси – до 50 дБА (максимум 65 дБА),

музеї, церкви, зали судів – до 40 дБА (максимум 55 дБА),

кафе, ресторани, спортзали – до 55 дБА (максимум 70 дБА).

Крім того, якщо джерелом шуму є, наприклад, розмови, співи чи музика, до рівня додається корекційний коефіцієнт — мінус 5 дБА.



Ремонт у квартирах не можна робити ввечері та у вихідні / Фото Pexels

Коли у квартирі не можна робити ремонт

Законодавством встановлені обмеження на проведення ремонтних робіт:

у будні не можна шуміти з 21:00 до 08:00;

у вихідні та святкові дні – ремонт заборонено взагалі.

Перед початком ремонтів у святкові дні орендарі або власники житла зобов'язані узгодити це з сусідами. Якщо вони дадуть дозвіл, проводити роботи можна і в ці дні.

Яка відповідальність за порушення тиші у 2025 році

Згідно з Кодексом про адмінправопорушення, порушення правил тиші тягне за собою:

попередження або штраф від 85 до 255 гривень – для громадян,

від 255 до 510 гривень – для посадових осіб та підприємців.

У випадку повторного порушення протягом року штраф зростає до 255 – 510 гривень, можливе вилучення звуковідтворювальної техніки. Для юридичних осіб передбачено покарання до 2 550 гривень.

Щоб притягнути порушника до відповідальності, потрібно викликати поліцію для складання протоколу.