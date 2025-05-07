Чи вистачає цього на практиці, і що пропонують забудовники, 24 Канал розповідає з посиланням на Новини.LIVE.

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Попит на однокімнатні квартири зростає

Найбільш популярним форматом житла залишаються однокімнатні квартири. За інформацією порталу ЛУН, у 2025 році попит на них зріс на 15% у порівнянні з попереднім роком.

Найчастіше однокімнатні квартири купують:

для інвестиційних цілей;

як перше житло для молоді;

внутрішньо переміщені особи, які втратили домівки внаслідок війни.

Таке житло приваблює своєю відносною доступністю на фоні постійного зростання цін. Крім того, його простіше обслуговувати та утримувати.

Стандарти однокімнатного житла

Згідно з українським законодавством, мінімальна житлова площа на одну людину не повинна бути меншою за 13,65 квадратного метра. Для двох осіб рекомендована площа квартири – щонайменше 30 квадратів.

В однокімнатній квартирі проживання однієї людини вважають допустимим. Для двох осіб – це уже на межі, а от для сім'ї з дитиною таке житло не відповідає нормам.

Сучасні забудовники враховують зміну стилю життя українців і проєктують більш просторі квартири – від 35 до 50 квадратів. У таких помешканнях часто застосовують європланування, де кухня і вітальня об'єднані в спільну зону, а спальня – ізольована. Це дозволяє зручно жити одній людині або двом.



Законодавство України передбачає мінімальну житлову площу на людину / Фото Depositphotos

У нових проєктах також передбачають:

окремі робочі місця для дистанційної роботи;

місця для зберігання речей (гардеробні, ніші);

зона для відпочинку, наприклад, балкон або лоджія.

Не лише площа, а і якість життя

Крім зручного планування та достатньої площі, для покупців усе більше значення має енергоефективність житла – якісна теплоізоляція, сучасні системи опалення та вентиляції. Не менш важливим фактором є розвинена інфраструктура житлового комплексу, особливо в умовах поширеної віддаленої роботи.