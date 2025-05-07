Хватает ли этого на практике, и что предлагают застройщики, 24 Канал рассказывает со ссылкой на Новини.LIVE.

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Спрос на однокомнатные квартиры растет

Наиболее популярным форматом жилья остаются однокомнатные квартиры. По информации портала ЛУН, в 2025 году спрос на них вырос на 15% по сравнению с предыдущим годом.

Чаще всего однокомнатные квартиры покупают:

для инвестиционных целей;

как первое жилье для молодежи;

внутренне перемещенные лица, которые потеряли дома в результате войны.

Такое жилье привлекает своей относительной доступностью на фоне постоянного роста цен. Кроме того, его проще обслуживать и содержать.

Стандарты однокомнатного жилья

Согласно украинскому законодательству, минимальная жилая площадь на одного человека не должна быть меньше 13,65 квадратных метров. Для двух человек рекомендуемая площадь квартиры – не менее 30 квадратов.

В однокомнатной квартире проживания одного человека считают допустимым. Для двух человек – это уже на грани, а вот для семьи с ребенком такое жилье не соответствует нормам.

Современные застройщики учитывают изменение стиля жизни украинцев и проектируют более просторные квартиры – от 35 до 50 квадратов. В таких помещениях часто применяют европланировку, где кухня и гостиная объединены в общую зону, а спальня – изолирована. Это позволяет удобно жить одному человеку или двум.



Законодательство Украины предусматривает минимальную жилую площадь на человека / Фото Depositphotos

В новых проектах также предусматривают:

отдельные рабочие места для дистанционной работы;

места для хранения вещей (гардеробные, ниши);

зона для отдыха, например, балкон или лоджия.

Не только площадь, а и качество жизни

Кроме удобной планировки и достаточной площади, для покупателей все большее значение имеет энергоэффективность жилья – качественная теплоизоляция, современные системы отопления и вентиляции. Не менее важным фактором является развитая инфраструктура жилого комплекса, особенно в условиях распространенной удаленной работы.