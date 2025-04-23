На що слід звернути увагу, аби зробити покупку помешкання максимально безпечною та вигідною, 24 Канал розповідає з посиланням на коментар керівниці сектору з розвитку продажів OLX Нерухомість Оксани Остапчук "РБК-Україна".

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Орієнтування тільки на ціну житла

Часто покупці думають, що їхні витрати обмежаться тільки вартістю самої квартири. Насправді загальну ціну формують і "приховані" платежі, які можуть становити додаткові 3 – 7% від вартості об'єкта. Йдеться про такі витрати:

держмито – 1% від вартості нерухомості, переважно оплачує продавець, однак сторони можуть домовитись про інший варіант;

пенсійний збір – 1 % від суми покупки;

послуги нотаріуса – цю статтю витрат переважно ділять між собою обидві сторони;

комісія рієлтора – 3 – 5%;

витрати на кредитування, оцінку майна;

послуги юриста – формування та перевірка документів, юридичний супровід купівлі-продажу.

Ігнорування аналізу ринку

Якщо перед купівлею квартири не промоніторити ринок, то можна легко придбати квартиру за завищеною ціною або з прихованими проблемами.

Аби описати суть цієї помилки на думку спадає ситуація, коли ви приїжджаєте в іншу країну і заходите на місцевий ринок. Асортимент здається привабливим, час обмежений, тож виникає страх втратити "вигідну нагоду". У результаті – ви купуєте сувеніри чи фрукти, а вже за кілька кроків дізнаєтесь, що і ціна могла бути нижчою, і якість – вищою,

– порівняла Оксана Остапчук.

Та провела аналогію з ринком нерухомості, де "новачки" легко приймають не найраціональніше рішення.

Що слід робити, аби уникнути таких ситуацій:

переглядати оголошення, які мають схожі параметри;

стежити за профільними сторінками експертів і агенцій у соцмережах;

читати блоги з порадами;

використовувати калькулятор ринкових цін.



Перед купівлею квартири слід ретельно перевірити всі документи / Фото Pexels

Не користуватися послугами рієлтора

Частина покупців з метою економії грошей вирішують діяти без рієлтора. Проте корисними послуги експерта будуть ще на етапі аналізу ринку, адже спеціаліст може підібрати найкращі варіанти з урахуванням вашого бюджету.

Крім того, рієлтори відповідають і за комунікацію з власником, оформлення, перевірку документів, об'єктів та власників житла. Фахівець з нерухомості може отримати вигіднішу для клієнта пропозицію. Витрати на послуги рієлтора можуть окупитися, а надійність документації та якісна перевірка житла будуть гарантовані.

Ігнорувати перевірки документів та оголошень

Якщо не перевіряти документи перед купівлею квартири, опісля можуть виникнути серйозні юридичні проблеми.

На що треба звернути увагу:

право власності та кількість співвласників;

реєстрацію людей у квартирі;

наявність боргів;

довіреність, якщо продаж здійснює представник;

умови договору – усе має бути зафіксоване письмово.

Крім того, слід ретельно вивчати оголошення – наскільки детальним є опис помешкання, а ціна реалістичною. На сумнівні схеми ніколи не варто погоджуватися.

Недостатня увага до перевірки забудовника або історії будинку

Часто покупці зосереджують увагу лише на самій квартирі, ігноруючи стан будинку або репутацію забудовника. Занадто приваблива ціна може свідчити про юридичні або технічні проблеми.

Купуючи житло в новобудові, варто перевірити:

репутацію забудовника;

наявність дозвільної документації;

судову історію та права на землю.

У випадку купівлі на вторинному ринку:

технічний стан будинку;

стан під'їздів, даху, підвалів;

настрій потенційних сусідів.

Підсумовуючи, варто зауважити, що максимум зібраної інформації допоможе прийняти правильне рішення.