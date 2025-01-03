Аби уникнути проблем, важливо дотримуватися певного алгоритму. Юристка компанії Prikhodko&Partners Ангеліна Овсянко розповіла, як це зробити. Її цитує 24 Канал.

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Документи, які можуть підтвердити право власності

Експертка зазначила, що перед тим, як укласти угоду купівлі-продажу, слід провести комплексну перевірку нерухомості.

Процес складається з двох важливих складових – аналіз документів, які стосуються права власності на об'єкт нерухомості, виявлення обтяжень. Ці складові надалі можуть вплинути на законність укладеного договору,

– пояснила вона.

Для підтвердження права власності треба перевірити таке:

договір купівлі-продажу, засвідчений нотаріально;

договір дарування, довічного утримання;

свідоцтво щодо купівлі нерухомості з аукціонів та інших публічних торгів;

законність набуття права власності можна підтвердити договором про поділ майна.

Також право власності можна підтвердити рішенням суду.

Перевірка права власності на нерухомість

Ангеліна Овсянко звернула увагу на те, що українське законодавство протягом різних періодів зазнавало змін.

До січня 1992 року продовжував діяти Земельний кодекс часів УРСР. Він не передбачав прав власності, лише – користування. Що стосується права власності у звичному для нас вигляді, воно з'явилося після прийняття закону України "Про форми власності на землю". З цього моменту розпочався процес приватизації землі,

– зазначила юристка.

Та додала, що це означає, що кожен за бажання міг отримати право власності на нерухомість.



Перед купівлею нерухомості слід перевірити низку документів / Фото Depositphotos

Етапи перевірки права власності на квартиру

Експертка розповіла, що потрібно здійснити перевірку права власності за такими напрямками: