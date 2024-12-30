Про те, квартиру на якому поверсі краще купувати, 24 Канал розповідає з посиланням Радіо ТРЕК.

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Чи справді поверх у будинку настільки важливий

Раніше у деяких будинках і справді було менш комфортно жити на першому чи останньому поверхах. Адже вгорі було спекотно влітку через близькість до даху, а на нижньому поверсі – найхолодніше взимку. Однак тепер ситуація відчутно змінилася.

Дуже часто в новобудовах на першому поверсі розташована комерція. Тобто житлові поверхи фактично стартують з рівня другого поверху. Крім того, завдяки сучасним технологіям дахів на останніх поверхах влітку комфортно і без кондиціонерів. Але різні поверхи мають свої переваги.



Верхні та нижні поверхи у будинках мають свої переваги / Фото Depositphotos

Зауважимо, що в сучасних реаліях покупці можуть відмовитися від верхніх поверхів ще й через страх можливих влучань ракет чи дронів, які Росія регулярно запускає по Україні.

На якому поверсі краще жити

2 – 4 поверх. У цьому випадку ви не надто залежатимете від ліфта. Буде гарний тиск води та відносно високий рівень освітленості. Однак ви більше чутимете шум з вулиці.

У цьому випадку ви не надто залежатимете від ліфта. Буде гарний тиск води та відносно високий рівень освітленості. Однак ви більше чутимете шум з вулиці. 5 – 10 поверх. До цього рівня вже мало долітає вуличний гамір. Сходовий майданчик чистіший і загалом тихіше. Крім того, у вас буде гарний краєвид з вікон.

Слід наголосити, що обираючи квартиру, важливо звертати увагу на інші чинники. Наприклад, стан перекриттів, наявність у будинку ремонту, ліфта.

Тобто тепер квартира на першому чи останньому поверхах не означає, що перед вами чимось гірший варіант.