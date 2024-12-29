Про те, коли можна продавати успадковану квартиру, які для цього потрібні документи та чи доведеться сплачувати податки, 24 Канал розповідає з посиланням на Новини.LIVE.

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Коли можна продавати успадковану квартиру чи будинок

Після смерті родича, якщо в заповіті вказано, кому саме переходить майно, спадкоємець повинен офіційно прийняти спадщину. Якщо йдеться про нерухомість, то людина має оформити право власності на неї.

Прийняти спадщину слід протягом 6 місяців після смерті заповідача. Для цього спадкоємець повинен подати заяву до нотаріуса, а той – відкрити спадкову справу. На цьому етапі продати нерухомості не можна.

Аби оформити право власності на нерухомість нотаріусу треба надати такі документи:

заповіт;

свідоцтво про смерть заповідача;

документ, який засвідчує родинний зв'язок із померлим.

У випадку, якщо нерухомість успадковують декілька людей, її ділять між ними порівну. Крім того, за домовленістю можна укласти угоду про компенсацію. Після 6 місяців спадкоємець отримує свідоцтво про право на спадщину. Цей документ підтверджує його право володіти майном. На цьому етапі нерухомість вже можна продавати, дарувати або ж залишати.



Успадковану нерухомість можна продавати після оформлення права власності / Фото Depositphotos

Документи, які потрібні для продажу успадкованої нерухомості

Після реєстрації права власності спадкоємець вже може продати нерухомість. Для цього слід підготувати такі документи:

свідоцтво про право на спадщину;

довідка про зареєстрованих у приміщенні людей;

паспорт власника або ж і співвласників, якщо такі є;

дозвіл органів опіки, якщо в приміщенні зареєстровані неповнолітні особи.

Крім того, продавець має передати покупцеві технічну документацію на об'єкт та довідку про сплату компослуг.

Які слід сплатити податки

При продажі успадкованої нерухомості діють пільгові умови. Відповідно до Податкового кодексу України, дохід від продажу спадкової нерухомості не підлягає оподаткуванню. Тобто спадкоємець може продати нерухомість, як тільки оформить право власності, не сплачуючи при цьому податків.

Однак якщо впродовж року людина продає більш ніж один об'єкт нерухомості, то на другий і наступні продажі вже діють загальні норми оподаткування. Перша угода за звітний період не оподатковується, а от за наступні слід сплатити відсотки.