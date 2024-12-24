Про те, як нові податки вплинуть на ринок нерухомості, 24 Канал розповідає з посиланням на "Ми-Україна".

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Вплив підвищення військового збору на ринок нерухомості

Відповідно до нового законодавства, як наголошує юрист Микола Максимов, підвищений військовий збір потрібно сплатити за нову нерухомість, якій менш ніж 3 роки. Для того житла в усіх операціях, де виникає податок з доходів фізичних осіб, тепер буде ще військовий збір у розмірі 5% від вартості об'єкта.

Якщо за приклад взяти квартиру, яка коштує 50 000 доларів, то видатки за старих податків були такими:

податок на доходи фізичної особи – 5 %,

пенсійний збір – 1%,

держмито – 1%,

військовий збір – 1,5%,

послуги нотаріуса – від 250 доларів.

Усього – щонайменше 4 500 доларів, тобто майже 188 000 гривень.

Через зростання військового збору втричі переплата за угоду – 1 750 доларів, тобто майже 73 000 гривень.

Якщо людина продає квартиру, якою володіє 4, 5, 10 років, і це перший продаж, то в такому випадку податку не буде ніякого, відповідно не буде збільшеного військового збору,

– пояснив Максимов.



Підвищення військового збору вплине на ринок нерухомості / Фото Peхels

Якщо продаж нерухомості не перший у році

У випадку, якщо нерухомості понад 3 роки, а власник протягом року ще щось продав, то податок таки доведеться заплатити.

Наприклад, якщо спершу продати паркомісце, а потім квартиру, навіть ту, якою володіє людина більше ніж три роки, вже виникне оподаткування,

– зазначив юрист Андрій Ставнюк.

Підвищення податку відчують і при продажі комерційної нерухомості, а також при угодах з іноземцями та нерезидентами.

Для власників квартир за програмою єОселя працюють такі ж правила.

За словами експертів, такі зміни можуть призвести до зниження активності на ринку. Однак вони не позначаться на операціях на вторинному ринку житла.

Довідка. Військовий збір – це обов'язковий платіж, який тимчасово запровадили у 2014 році для фінансування потреб оборони України.