Такі дані наводить група компаній DIM, цитуючи CRM-аналітику та дослідження ринку за останні чотири роки. Деталі розповідає 24 Канал.

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Що змінилося у прийнятті рішень про купівлю житла

У 2025 році термін ухвалення рішення про купівлю квартири у середньому становить 67 днів. Хоча чотири роки тому на це йшов 21 день. Це не просто збільшення часу роздумів – мова йде про нову поведінкову модель, яка вже впливає на формування ринку. Тепер справа не в емоційному попиті.

Покупець 2025 року – людина, яка рахує, сумнівається, порівнює, радиться та обирає співвідношення емоцій і раціональних переваг,

– зазначає Арсеній Насіковський, молодший партнер групи компаній DIM.

Попри складну ситуацію в країні, люди продовжують купувати квартири, зокрема у столиці. Але тепер головне – не лише ціна чи метраж, на перший план виходить безпека. Не менш важливе й облаштоване подвір’я, доступ до шкіл. Якщо ви шукаєте ідеальне помешкання, варто звернути увагу на проєкти РІЕЛ. Житло спроєктоване у концепції Riel Family Style – тут є усе, що потрібно сучасним родинам.

Як відбувається вибір квартири

За інформацією компанії, кількість контактів із потенційним покупцем перед угодою зросла у 2,3 раза: з 5 – 6 до мінімум 13. Люди активно вивчають об'єкти онлайн та офлайн, відвідують відділи продажів, стежать за темпами будівництва, іноді навіть замовляють юридичну перевірку документів або просять шаблон договору для попереднього ознайомлення.



Українці тепер довше приймають рішення про купівлю житла / Фото Pexels

Що стало причиною нових патернів

Фактори, які вплинули на нову поведінку покупців:

нестабільність через війну;

інфляція;

валютні ризики;

порушення термінів здачі об'єктів.

Усе це спричинило зростання вимог до житлових проєктів і більшу обачність зі сторони покупців.

Як було раніше

У 2021 році більшість угод (62%) укладали ще на початкових етапах будівництва – коли був лише котлован або об'єкт був готовий на третину. У 2025 році таких продажів залишилось лише 18%.

Натомість 77% покупок нині припадає на квартири в будинках із понад 60% готовності або в вже зданих чергах, що є гарантією стабільності та системної роботи забудовника.

Цікаво. Жителі європейських країн у середньому приймають рішення про купівлю житла протягом 60 – 120 днів. Зокрема, в Іспанії цей процес зазвичай триває від 90 до 120 днів, у Німеччині – приблизно 75 днів, а в Польщі – 60.