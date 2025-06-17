Де саме пропонують недороге житло, 24 Канал розповідає з посиланням на Новини.Live.

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Болгарію вважають однією з найдешевших країн Євросоюзу у галузі нерухомості. За даними порталу Numbeo, квадратний метр житла на вторинному ринку в болгарських містах коштує в середньому від 630 до 800 євро. У столиці Софії ціни вищі – від 1 000 до 2 000 євро за квадрат.

Приблизна вартість квартир у різних містах:

Варна – близько 19 500 євро за однокімнатну квартиру площею 31 квадратних метрів;

Бургас (Сонячний берег) – приблизно 19 300 євро за 40 квадратів;

Софія – від 40 000 євро за двокімнатне житло на 50 квадратів.

До того ж у Болгарії доволі низькі податки на нерухомість – лише 0,15 – 0,3% від вартості, а також добре розвинена туристична інфраструктура.



Найдешевша нерухомість в Європі – у Болгарії / Фото Depositphotos

Румунія

Другою за доступністю житла є Румунія. Тут квадратний метр у середньому коштує 700 – 1 000 євро, а в столиці – 1 200 – 1500 євро.

Ціни на квартири в різних регіонах:

Бухарест – двокімнатна квартира на 46 квадратних метрів обійдеться від 59 000 євро;

Ясси, Тімішоара – однокімнатна на 35 квадратів коштує 28 000 – 35 000 євро;

сільська місцевість – будинок площею 100 квадратів можна придбати від 50 000 євро.

Польща

У 2024 році саме українці стали найбільш активними покупцями житла серед іноземців у Польщі. Однією з причин може бути відносна доступність нерухомості. У столиці — Варшаві — середня ціна квадратного метра складає приблизно 2 000 євро, проте в інших містах можна знайти значно вигідніші пропозиції.

Приблизна вартість житла:

Варшава – від 50 000 – 60 000 євро за квартиру площею 30 – 35 квадратних метрів;

Лодзь – приблизно 40 000 євро за однокімнатну квартиру на 35 квадратів;

Краків – від 70 000 євро за двокімнатне житло розміром 50 квадратів.

Польща має розвинену інфраструктуру, а місцева нерухомість вирізняється хорошим потенціалом для здачі в оренду.

Латвія

Латвія пропонує вигідні умови для купівлі нерухомості в межах Шенгенської зони. У столиці – Ризі – ціни на новобудови стартують від 1 500 євро за квадратний метр, а в регіонах можна знайти житло за 300 євро за квадрат.

Ціни в деяких містах:

Рига – квартири від 40 000 – 60 000 євро за 40 квадратних метрів;

Даугавпілс – однокімнатна квартира площею 30 квадратів обійдеться у 12 000 євро;

Юрмала – двокімнатне житло на 50 квадратів коштує від 70 000 євро.



Вигідно житло купити можна і в Латвії / Фото Depositphotos

Албанія

Албанія стає дедалі популярнішою серед туристів, її ринок нерухомості привертає увагу інвесторів. Середня ціна за квадратний метр житла становить 600 – 900 євро, а в столиці – Тирані – стартує від 1 000 євро за метр квадратний.

Ціни на житло в різних містах:

Тирана – однокімнатна квартира площею 40 квадратів від 40 000 євро;

Дуррес – 25 000 – 30 000 євро за житло на 35 квадратів;

Вльора – двокімнатна квартира на 50 квадратів обійдеться від 45 000 євро.

До слова, у Львові однокімнатну квартиру на вторинному ринку можна купити за 64 900 доларів, квадратний метр у новобудові коштує 1 380 доларів.