Детали о статистике покупки украинцами квартир в польских городах 24 Канал рассказывает со ссылкой на портал salon24.pl.

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Сколько квартир украинцы за год купили в Польше

По информации польского Министерства внутренних дел, граждане Украины – самая активная группа среди иностранных инвесторов на рынке недвижимости в стране.

В 2024 году иностранцы в целом купили в Польше более 17 тысяч квартир – примерно 5% всего рынка жилой недвижимости в стране. За год владельцами почти 9 тысяч квартир в Польше стали украинцы. Если сравнивать с 2023 годом, то зафиксировали рост этого показателя на 25%.

На втором месте – белорусы, которые приобрели в Польше примерно 3 тысячи квартир – на 60% больше, чем в предыдущем году.

В то же время, как отмечают на портале, недвижимость в Польше начала меньше интересовать немцев. Они купили жилья общей площадью менее 57 тысяч квадратных метров. Это почти на четверть меньше чем год назад.



Больше всего квартир иностранцы покупают в Варшаве / Фото Depositphotos

В каких городах покупают квартиры

Больше всего жилья купили в Варшаве. В 2024 году иностранцы стали владельцами более 3,5 тысячи квартир в столице Польши. А это на 20% больше, если сравнивать с предыдущим годом.

Также популярными локациями для покупки недвижимости являются Краков и Вроцлав. За ними следуют такие города:

Лодзь,

Познань,

Гданьск,

Гожув-Велькопольский,

Щецин.

Зато туристические города иностранцы, в том числе и украинцы, не выбирают.